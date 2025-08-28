Ursula von der Leyen vine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Constanța

Joi, 28 August 2025, ora 15:10
Joi, 28 August 2025, ora 15:10
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene FOTO X/@Cupo_Cupovski

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, urmând să se întâlnească, la Constanța, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, informează Administrația Prezidențială.

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE - NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, precizează sursa citată.

Începând de vineri, 29 august, șefa Executivului comunitar va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale vor evidenția 'sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus'.

Von der Leyen va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de Guvern și cu cadre militare.

În România, președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE - NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor maritime și hibride.

Șefa CE vizitează statele UE din prima linie

Vizita șefei CE va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare.

Vineri, Von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu șefa guvernului leton, Evika Saliņa. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta C.E. se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Von der Leyen și Orpo vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la 'flota fantomă' a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Șefa Comisiei Europene va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, președinta executivului european se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal și va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, Von der Leyen va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, Ursula von der Leyen va ajunge la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

Luni, 1 septembrie, șefa CE se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu care va vizita frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi înalți oficiali vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

Luni după-amiază, Ursula von der Leyen va călători în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța. Președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

