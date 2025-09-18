Europarlamentarul AUR, numit "marioneta lui Putin", o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru afirmațiile făcute la adresa sa

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 08:45
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene FOTO X/@Cupo_Cupovski

Europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR) o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru calomnie, după ce șefa Comisiei Europene l-ar fi asociat, alături de alți semnatari ai moțiunii de cenzură împotriva sa, cu influența Rusiei și extremismul politic.

Piperea a depus moțiunea de cenzură, care a forțat o dezbatere și un vot împotriva lui von der Leyen, la mijlocul lunii iulie, după ce a strâns suficiente semnături pe tema mesajelor secrete, din 2021, dintre șefa Comisiei Europene și Albert Bourla, directorul executiv al gigantului farmaceutic Pfizer.

În timpul dezbaterii din iulie privind moțiunea de cenzură, Piperea a acuzat Comisia „nedemocratică” că a făcut procesul decizional al UE „opac și discreționar” și că, astfel, instituția a stârnit „temeri de abuz și corupție”.

Pretențiile lui Piperea

Procesul, depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ridică semne de întrebare asupra limitelor discursului politic și ale responsabilității liderilor instituțiilor comunitare în timpul dezbaterilor tensionate de la Strasbourg, scrie Politico, citat de Hotnews.ro.

Europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR), membru al grupului politic de dreapta „Conservatorii și Reformiștii Europeni” (ECR), consideră că președinta Executivului l-a atacat personal în declarațiile din timpul dezbaterilor moțiunii de cenzură.

Europarlamentarul AUR vrea scuze publice pentru comentariile președintei Comisiei, care, potrivit lui, includeau afirmația că semnatarii moțiunii erau „prieteni ai (președintelui rus Vladimir) Putin”, „extremiști” și propagatori ai „teoriilor conspiraționiste”. Un „număr semnificativ” dintre semnatari s-au alăturat procesului, a declarat Piperea.

Dosarul a fost depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care încă nu s-a pronunțat cu privire la admisibilitatea acestuia, iar Comisia Europeană a refuzat să comenteze acțiunea lui Piperea.

„Marionetele lui Putin”

Ursula von der Leyen a afirmat, în cadrul dezbaterii moțiunilor, că Piperea și-a preluat argumentele „direct din cel mai vechi manual al extremiștilor” și a spus despre semnatarii că sunt doar niște marionete.

„Vedem amenințarea alarmantă din partea partidelor extremiste care doresc să polarizeze societățile noastre cu dezinformare”, a spus președinta Comisiei, adăugând că există „dovezi ample că multe dintre ele sunt susținute de dușmanii noștri și de stăpânii lor de marionete din Rusia sau din alte părți”.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European de centru-dreapta (PPE) din care provine Ursula von der Leyen, a mers mai departe și i-a descris pe semnatarii moțiunii ca fiind „marionete ale lui Putin”, adăugând că „lui Putin îi va plăcea ceea ce fac prietenii săi aici”.

