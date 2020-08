Ursula von der Leyen si guvernul german sustin sanctionarea Belarusului

'Sunt increzatoare ca discutia de astazi a ministrilor de externe din UE va demonstra sprijinul nostru puternic fata de drepturile poporului din Belarus la libertati si democratie', a transmis pe Twitter sefa executivului european.Cei 27 de ministri de externe din UE se vor reuni vineri dupa-amiaza la Bruxelles pentru a lua in discutie posibilitatea impunerii de noi sanctiuni Belarusului.Acesta se afla sub un embargou privind vanzarile de arme si de material ce ar putea fi utilizat in scop represiv, iar patru responsabili belarusi au conturile blocate si interdictie de intrare in UE.Daca sefii de diplomatii vor ajunge la un acord politic privind aplicarea de sanctiuni suplimentare, decizia va trebui adoptata oficial la o data ulterioara.Si guvernul german s-a declarat vineri favorabil sanctiunilor in urma reprimarii brutale a manifestatiilor impotriva realegerii controversate a presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko.'Din punctul de vedere al guvernului, va trebui sa fie vorba si despre sanctiuni', a afirmat purtatorul de cuvant, citat de AFP. subliniind ca reuniunea constituie 'un pas important pentru formularea unui raspuns european comun la evenimentele din Belarus'