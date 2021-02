Von der Leyen, criticata pentru strategia "rusinoasa" privind achizitionarea de vaccinuri anti-COVID

Merkel a aparat procesul UE de achizitionare a vaccinurilor

Olaf Scholz, care este de asemenea vice-cancelar, a criticat-o, potrivit relatarilor, pe presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen , spunandu-i pe nume in timpul unei intalniri de cabinet de luni, spunand ca Berlin nu poate sa lase "ca acest rahat sa se repete" si ca dezastrul cu vaccinurile este "o rusine", scrie Hotnews care citeaza The Guardian.Scholz este cel mai important membru de cabinet din Partidul Social Democrat din Germania , partener de guvernare al Uniunii Crestin-Democrate al Angelai Merkel pentru 12 din cei ultimii 16 ani.SPD s-a opus feroce fata de numirea lui von der Leyen, fost ministru al Apararii si aliata veche a lui Merkel, la Comisia Europeana, descriind-o ca pe o "candidata inadecvata si nepotrivita". Cu alegerile federale care se apropie (septembrie 2021), Merkel si ministrul Sanatatii, Jens Spahn, de la CDU, se confrunta cu critici intense din cauza pasului vaccinarii in Germania , unde doar 3,2% din populatie a fost vaccinata pana acum, fata de 15,7% in Regatul Unit sau Danemarca - 5%.Saptamana aceasta Merkel a aparat procesul UE, spunand ca doare ca altii vaccineaza mai repede, dar insistand ca strategia blocului , desi mai inceata, este una corecta. "Un virus care ne afecteaza pe toti nu poate fi invins de o singura tara", a spus ea.SPD vrea sa isi imbunateasca cota in sondaje, acum creditati cu 15%, mizand pe atacurile la adresa partenerului de coalitie, incercand sa atraga populatia frustrata din cauza programului de vaccinare.Merkel si Spahn au fost criticati pentru ca au permis Comisiei sa preia controlul asupra aprovizionarii de vaccinuri, o miscare sustinuta de cei 27 pentru a evita repetarea divizarea din primul val al pandemiei, cand mai multe state membre au blocat exporturile de echipamente de protectie.Era o temere ca o astfel de abordare s-ar fi repetat cu vaccinurile, iar tari precum Germania, Franta Olanda sa se aprovizioneze repede, iar tari mai mici precum Croatia si Slovacia sa ramana fara.Comisia in cele din urma a comandat 2,3 miliarde de doze de la sase producatori, dar cu nicio experienta a unui asemenea proces este vazuta ca si cand ar fi tratat negocierile mai mult ca pe niste negocieri comerciale, concentrandu-se pe pret, mai degraba decat in a investi in a-si asigura un maximum de doze cat de repede posibil.Asta a condus la o situatie in care comenzile UE au fost plasate cu cateva luni mai tarziu decat cele facute de Londra si Washington, iar criza proviziilor de vaccinuri au fortat multe state UE, inclusiv Germania, sa intrerupa temporar programul de inoculare.