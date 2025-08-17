Întâlnire de urgență la Bruxelles, între Ursula von der Leyen și Zelenski. Un nou val de sancțiuni anunțat pentru Rusia. Solicitarea președintelui ucrainean VIDEO

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Bruxelles, unde șefa Comisiei Europene a anunțat pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a exclus orice limitări asupra armatei ucrainene. Liderul ucrainean a reafirmat că negocierile de pace pot începe doar de la actuala linie a frontului și a cerut noi sancțiuni pentru a presa Moscova.

„Nu pot exista limitări impuse forțelor armate ucrainene: fie în ce privește cooperarea cu țări terțe sau asistență din partea acestora. Fără limitări asupra forțelor armate ucrainene (…) Ucraina trebuie să devină un arici de oțel, nedigerabil pentru potențiali invadatori”, a spus von der Leyen la conferința de presă comună, de după întâlnire, arată Hotnews.ro.

Ursula von der Leyen a mai transmis că: „Granițele nu pot fi schimbate cu forța”, și a anunțat că se lucrează la Comisia Europeană la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel cu numărul 19, care va fi adoptat la începutul lunii septembrie. Ea a spus că e nevoie de o întâlnire de urgență între Putin-Zelenski-Trump.

„Ucraina își poate alege singură destinul, dar poate conta pe Europa”, a conchis Ursula von der Leyen.

Președintele Ucrainei cere și mai multe sancțiuni

Volodimir Zelenski a avertizat că trebuie să existe un armistițiu prealabil, care să aibă ca punct de reper liniile actuale ale frontului, pentru a se putea încheia un acord de pace. El a respins ideea retragerii efectivelor ucrainene din Donețk.

"Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe de unde este acum linia frontului. Rusia nu a dat vreun semn că această trilaterală va avea loc, de aceea sunt necesare noi sancțiuni”, a spus Zelenski, care a salutat intenția UE de a adopta un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Ucraina și Moldova, împreună în UE

Totodată, Zelenski a spus că un eventual acord de pace ar trebui să menționeze explicit dreptul Ucrainei de a accede în Uniunea Europeană.

„Considerăm accederea în UE ca parte a garanțiilor de securitate. Nu poate exista o separare între Moldova și Ucraina, asta ar însemna automat că Europa este divizată în ce privește Ucraina”, a spus Zelenski.

El respinge astfel speculațiile legate de o eventuală decuplare a Chișinăului de Kiev în ce privește parcursul european, întrucât Moldova ar fi mai avansată pe această cale. După conferința de presă comună, Zelenski și von der Leyen au mers împreună la videoconferința țărilor din Coaliția de voință.

