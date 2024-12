Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a reacționat după accesul complet la spațiul Schengen a României și Bulgariei începând cu 1 ianuarie 2025.

Ursula von der Leyen este de părere că România și Bulgaria sunt în sfârșit acolo unde le este locul.

„Pe deplin în Schengen - acolo unde vă este locul”, a scris preşedinta Comisiei Europene pe X.

Fully in Schengen - where you belong.