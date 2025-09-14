Ursula von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru România, în contextul tensiunilor cu Rusia: „O încălcare flagrantă a suveranității UE”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis duminică, 14 septembrie, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de o dronă rusească.

Von der Leyen a postat mesajul de solidaritate pe X.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare serioasă la adresa securităţii regionale.

Lucrăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul Uniunii Europene.”

Aceasta a avut și un mesaj în limba română: „Suntem solidari cu România.”

Russia's incursion into Romanian airspace is once again a blatant violation of EU sovereignty and a serious threat to regional security. We are working closely with Romania and all Member States to protect the EU territory. Suntem solidari cu România. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2025

România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, Polonia trimițând avioane ca răspuns la noi atacuri cu drone rusești chiar peste graniță, în Ucraina, scrie The Guardian.

Ministerul Apărării din România a anunțat sâmbătă, 13 septembrie, că spațiul său aerian a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină.

România a trimis două avioane de vânătoare F-16 sâmbătă seară pentru a monitoriza situația după atacuri, a precizat ministerul într-un comunicat.

Ads