Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine sunt europarlamentarii români care au votat pentru demitere

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:23
299 citiri
Parlamentul European a respins motiunile FOTO Facebook/Parlamentul European

Ursula von der Leyen rămâne în funcție, după ce Parlamentul European a respins cu o largă majoritate cele două moțiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă și stânga radicală. Șefa executivului european a salutat votul, vorbind despre o „susținere puternică” din partea legislativului și despre necesitatea unității forțelor pro-europene.

Niciuna dintre cele două moțiuni care au vizat Comisia Europeană nu a reunit minimum de voturi necesar de 361 de voturi din cei 720 de eurodeputați, prima fiind votată de 179 de europarlamentari, iar a doua de 133.

Împotriva primei moțiuni au votat 378 de eurodeputați din grupurile centriste, iar împotriva celei de a doua 388. În total au fost exprimate 594 de voturi din 720 posibile, ceea ce înseamnă din nou că peste o sută de membri ai PE fie au absentat de la vot, fie au fost prezenți și nu au dorit să voteze.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat satisfacția după voturi privind ''susținerea puternică'' de care se bucură în Parlamentul European.

''Apreciez profund susținerea puternică primită astăzi'', a postat ea pe rețeaua socială X, după respingerea, în jurul prânzului, a celor două moțiuni de cenzură.

Ursula von der Leyen a pledat luni seară, în dezbaterea comună a celor două moțiuni, pentru unitate între forțele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.

Pe 10 iulie, PE a mai respins o moțiune de cenzură împotriva CE, inițiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi ''pentru'', 360 ''împotrivă'' și 18 abțineri.

Europarlamentarii români care au votat pentru demiterea Ursula von der Leyen

Documentul oficial al ședinței arată că cinci europarlamentari români au votat pentru demitere, la ambele moțiuni:

- Cristian Terheș – grupul ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni)

- Claudiu Târziu – ECR

- Mihai Teodorescu – ECR

- Cristian Piperea – ECR

- Diana Iovanovici Șoșoacă – neafiliată (NI)

Restul europarlamentarilor români, membri ai grupurilor PPE, Renew Europe și S&D, au votat împotrivă sau s-au abținut.

