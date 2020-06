Comisia Europeana a realizat proiectul pentru bugetul UE pe 2021. Romania trebuie sa propuna rapid proiecte, daca vrea sa "fie in cartiʺ

Ziare.

com

In 2021, bugetul anual si instrumentul Next Generation EU vor mobiliza impreuna investitii semnificative pentru a repara daunele economice si sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus, a lansa o redresare durabila, a proteja locurile de munca si a crea altele noi. Bugetul este, de asemenea, in deplina concordanta cu angajamentul de a investi in viitor pentru realizarea unei Europe mai verzi, mai digitale si mai reziliente.Odata adoptat, acesta va fi primul buget din noul cadru financiar multianual 2021-2027 si primul buget anual propus de Comisia condusa de presedinta Ursula von der Leyen (foto)."In aceasta perioada extraordinara, propunerea Comisiei Europene mobilizeaza, la randul sau, un sprijin fara precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, intreprinderi si regiuni sa depaseasca criza si sa iasa din criza mai puternici. Pentru ca acest lucru sa se concretizeze, avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung si instrumentul Next Generation EU - un acord care sa transmita un semnal de incredere in intreaga Europa" a declarat Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE.Proiectul de buget pe 2021, consolidat de instrumentul Next Generation EU, directioneaza fonduri catre domeniile in care acestea pot avea cel mai mare impact, in functie de nevoile cele mai importante in materie de redresare ale statelor membre ale UE si ale partenerilor nostri din intreaga lume.Fondurile vor contribui la reconstructia si modernizarea Uniunii noastre, prin incurajarea tranzitiei verzi si a tranzitiei digitale, prin crearea de locuri de munca si prin consolidarea rolului Europei la nivel mondial.Bugetul reflecta prioritatile Europei relevante pentru asigurarea unei redresari durabile.In acest scop, Comisia propune sa se aloce:- 1,34 miliarde euro programului Europa digitala, pentru apararea cibernetica a Uniunii si sprijinirea tranzitiei digitale;- 3 miliarde euro Mecanismului pentru interconectarea Europei, suma destinata investitiilor intr-o infrastructura de transport moderna, de inalta performanta, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere;- 575 de milioane euro Programului privind piata unica, 36,2 milioane euro si, respectiv, 127 de milioane euro programelor de sprijinire a cooperarii in domeniul fiscal si vamal;- 2,89 miliarde euro programului Erasmus+, pentru a investi in tineri, si 306 milioane euro pentru sectorul cultural si cel creativ, prin intermediul programului Europa creativa;- 1,1 miliarde euro Fondului pentru azil si migratie si 1 miliard euro Fondului de gestionare integrata a frontierelor, pentru a consolida cooperarea in materie de gestionare a frontierelor externe, precum si politica privind migratia si azilul;- 55,2 miliarde euro politicii agricole comune si 813 milioane euro Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime, pentru fermierii si pescarii din Europa, dar si pentru consolidarea rezilientei sectorului agroalimentar si a sectorului pescuitului si asigurarea anvergurii necesare a actiunilor de gestionare a crizelor;- 228 de milioane euro Fondului pentru securitate interna si 1,05 milioane euro Fondului european de aparare pentru a sprijini autonomia strategica si securitatea europeana;- 1,9 miliarde euro asistentei de preaderare , pentru a-i sprijini pe vecinii nostri, inclusiv pe cei din Balcanii de Vest.In plus, o mare parte a fondurilor va fi alocata actiunilor prioritare identificate in legatura cu instrumentul Next Generation EU, si anume:- statelor membre li se vor putea acorda imprumuturi in valoare de 131,5 miliarde euro si granturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, ca parte a instrumentului Next Generation EU;- 17,3 miliarde euro sunt alocate programului Orizont Europa, pentru a consolida sprijinul european destinat activitatilor de cercetare si inovare in domeniul sanatatii si al climei, din care 5 miliarde euro in cadrul instrumentului Next Generation EU;- 10,13 miliarde euro sunt alocate programului InvestEU, pentru investitii in infrastructura durabila, inovare si digitalizare. O parte din fonduri vor fi alocate Mecanismului de investitii strategice, pentru a construi autonomia strategica in cadrul lanturilor de aprovizionare vitale de la nivel european;- 8,28 miliarde euro sunt alocate Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, astfel cum a fost propus in cadrul Next Generation EU, pentru a raspunde problemelor in materie de solvabilitate ale intreprinderilor viabile din toate sectoarele economice;- 47,15 miliarde euro sunt alocate politicii de coeziune, la care se adauga 42,45 miliarde euro prin mecanismul REACT-UE, astfel cum a fost propus in cadrul instrumentului Next Generation EU. Fondurile vor fi destinate subventiilor pentru ocuparea fortei de munca, sistemelor de somaj tehnic, masurilor de ocupare a fortei de munca in randul tinerilor, precum si lichiditatii si solvabilitatii pentru IMM-uri;- 9,47 miliarde euro sunt alocate Fondului pentru o tranzitie justa, pentru a se asigura faptul ca tranzitia catre neutralitatea climatica nu lasa pe nimeni in urma, din care 7,96 miliarde euro in cadrul instrumentului Next Generation EU;- 619 milioane euro sunt alocate rescEU, mecanismul de protectie civila al Uniunii, pentru a se asigura faptul ca Uniunea are capacitatea de a raspunde la situatii de urgenta la scara larga;- 1,19 miliarde euro sunt alocate EU4Health, noul program in domeniul sanatatii, destinat sa echipeze Uniunea impotriva viitoarelor amenintari la adresa sanatatii, din care 1,17 miliarde euro in cadrul instrumentului Next Generation EU;- 15,36 miliarde euro sunt alocate partenerilor nostri externi, prin Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala (IVCDCI), din care 3,29 miliarde euro in cadrul instrumentului Next Generation EU;- 2,8 miliarde euro sunt alocate ajutoarelor umanitare, din care 1,3 miliarde euro in cadrul instrumentului Next Generation EU, pentru nevoile umanitare din ce in ce mai mari inregistrate in partile cele mai vulnerabile ale lumii.Proiectul de buget pentru 2021 se bazeaza pe propunerea Comisiei privind urmatorul buget pe termen lung al UE prezentata la 27 mai 2020. Dupa ce Parlamentul European si Consiliul vor ajunge la un acord cu privire la CFM 2021-2027, inclusiv cu privire la instrumentul Next Generation EU, Comisia isi va adapta in consecinta propunerea privind bugetul 2021 printr-o scrisoare rectificativa.Este esential ca proiectul de buget sa fie adoptat rapid, astfel incat sute de mii de antreprenori, cercetatori, fermieri si municipalitati din intreaga Europa sa poata incepe sa beneficieze de fonduri si sa le investeasca intr-un viitor mai bun pentru generatiile urmatoare.