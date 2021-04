Pasaportul de vaccinare va fi o realitate. Comisia Europeana face apel la tarile UE sa creeze "fara intarziere" infrastructura necesara folosirii acestora

"Certificatele verzi digitale ne vor ajuta sa reluam calatoriile sigure in UE. Scopul nostru este sa le avem functionale pana in aceasta vara. Asadar, invit Parlamentul European si Consiliul sa adopte propunerea noastra , iar tarile UE sa creeze fara intarziere infrastructura necesara!", este mesajului presedintei CE, Ursula von der Leyen, pe contul sau de Twitter Parlamentul European a anuntat deja ca va accelera procedura de aprobare a noului certificat verde electronic, document care ar urma sa intre in vigoare pana la 1 iunie. Pasaportul Covid va include informatii despre imunizarea cu ser anti-COVID-19 , precum si date despre infectarile anterioare cu coronavirus. Va putea fi folosit atat in format fizic, cat si digital.Sistemul de adeverinte electronice verzi reprezinta o masura temporar prin care calatoriile in vreme de pandemie sunt posibile. Masura var urma sa fie suspendata dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii va decreta sfarsitul urgentei la nivel international in domeniul sanatatii cauzate de pandemia de COVID-19.