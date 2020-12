Toate statele UE vor incepe vaccinarea impotriva COVID-19 in aceeasi zi

Concret, Ursula von der Leyen a venit cu propunerea ca primele vaccinuri sa fie administrate si distribuite simultan in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, imediat ce autorizarea conditionata de punere pe piata va fi data de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Ursula von der Leyen a anuntat pe Twitter si ca vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie.Pe 21 decembrie EMA a anuntat ca va organiza intalnirea finala de evaluare a vaccinului produs de BioNTech/Pfizer, cu o saptamana mai devreme decat planificasera initial.La doua zile de la aceasta intalnire, vaccinul ar urma sa primeasca autorizarea conditionata de punere pe piata.CITESTE SI: