Presedinta Comisiei Europene vorbeste despre discriminare impotriva femeilor dupa scandalul "Sofagate". Ursula von der Leyen sustine ca "s-a simtit ranita si lasata singura"

Comentariile sale intervin la trei saptamani dupa o intalnire a liderilor UE cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara, cu prilejul careia s-a produs incidentul supranumit "sofagate". Erdogan i-a gazduit pe presedintele Consiliului European , Charles Michel, si pe Ursula von der Leyen dar au fost asigurate numai doua scaune, iar lidera executivului comunitar a fost nevoita sa se aseze pe o canapea din apropiere.Von der Leyen a spus ca din cauza ca este femeie, ea nu a fost tratata in conformitate cu statutul sau de presedinta a Comisiei Europene. "M-am simtit ranita si lasata singura, ca femeie si ca europeana. Asta arata cat de departe trebuie sa mergem pentru ca femeile sa fie tratate egal", a marturisit ea.Ea a spus ca s-a simtit privilegiata pentru ca a fost capabila sa raspunda acestei situatii, spre deosebire de milioane de femei care nu pot face acest lucru. Mii de incidente mult mai grave trec neobservate in fiecare zi, a spus von der Leyen. Conventia de la Istanbul pentru protectie femeilor este un instrument important pentru a ne asigura ca astfel de povesti nu raman nespuse, a spus ea, adaugand ca retragerea Turciei este un "semnal teribil".De asemenea, este inacceptabil ca unele state UE nu au ratificat inca tratatul, a spus ea, in timp ce altele se gandesc sa se retraga. "Violenta impotriva femeilor si copiilor este o infractiune si trebuie sa o tratam ca pe o infractiune", a mai spus ea.Adresandu-se Turciei, ea a spus ca respectarea drepturilor femeilor este o preconditie importanta pentru reluarea dialogului si extinderea programelor comune.Continuarea detensionarii in Mediterana de Est si respectarea verdictelor Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) sunt alte conditii, a precizat von der Leyen. "Acestea sunt conditiile noastre pentru aprofundarea cooperarii economice cu Turcia", a afirmat presedinta Comisiei Europene.Clarles Michel intre timp a vorbit public despre regretul sau privind acest incident si si-a exprimat sprijinul sau neclintit pentru drepturile femeilor, noteaza dpa.