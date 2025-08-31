Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen

Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen FOTO captură audiovisual.ec.europa.eu

Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Financial Times, citează SkyNews.

Într-un interviu acordat publicației, ea a reiterat poziția Europei că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale.

Ea a adăugat că Donald Trump a asigurat Europa că va exista o prezență americană de orice fel, ca parte a măsurilor de sprijin pentru Ucraina.

Acest lucru, conform relatărilor FT, le-a fost afirmat în mod repetat.

Von der Leyen ar fi mai spus că există o foaie de parcurs clară, precum și un acord din partea Casei Albe – aspect care a fost pus sub semnul întrebării în ultimele săptămâni.

FT a mai relatat că premierul britanic Sir Keir Starmer, șeful NATO Mark Rutte și von der Leyen urmau să se întâlnească joi la Paris.

După un summit la Washington între Trump și liderii europeni la începutul acestei luni, aliații Ucrainei au rămas optimiști în privința unui posibil sfârșit al războiului.

