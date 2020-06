Conditiile si mecanismul de acces la banii Fondului UE de relansare

Complicatul mecanism de avizare a proiectelor: UE 27 aproba planurile nationale

Potrivit Euractiv, propunerile de iesire din criza provocata de coronavirus nu seamana deloc cu planul pus in aplicare dupa criza financiara din 2007-2008, cand insistenta Comisiei pentru austeritate - modul impus pentru echilibrarea conturile publice - a condus la o recesiune accentuata in 2012.Conditionalitatile atasate Fondului de revenire economica, cu un buget propus de 750 miliarde - parte granturi, parte credite - indica faptul ca UE este dispusa sa renunte, fie si temporar, la abordarea strict contabila aplicata, de exemplu, in cazul salvarii economice a Greciei.Insa: Comisia pune la punct un mecanism care, in schimbul accesului la fonduri, statele membre sunt impinse pe culoarul adaptarii la paradigmele Green Deal si Agenda Digitala.Pentru a castiga sustinerea grupului celor 4 "austeri" (Olanda, Austria, Danemarca si Suedia), Ursula von der Leyen a spus ca acest fond nu va fi un "bufet suedez" unde pe masa sunt fonduri europene.Potrivit planului anuntat de Comisie,, un criteriu important pentru Bruxelles fiind acela al actiunilor care nu doar salveaza, ci transforma o economie.In primul rand, statele membre ar urma sa justifice in fata Comisiei modul in care planurile nationale de salvare concorda cu provocarile specifice si cu prioritatile identificate prin Semestrul European, mecanism UE de coordonare a economiilor nationale, care contine insa recomandari ce exced sfera economica.Vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a anuntat ca, pe langa respectarea recomandarilor de tara, o serie de alti indicatori vor trebui urmati de statele membre, de tipul contributiei proiectului pentru care se solicita finantare la cresterea potentiala, crearea de noi locuri de munca, coeziune sociala si teritoriala.In al doilea rand, Comisia si-a manifestat intentia de a "coopera" cu statele membre in procesul de elaborare a planurilor de investitii si de reforma, astfel incat sa fie eliminat "riscul de respingere" a proiectelor pe considerentul nerespectarii unor criterii, asa cum se intampla pana acum cu proiecte nationale venite la Comisie in special din Est, insuficient fundamentate.Intr-un interviu acordat Euractiv, comisarul pentru Buget, Johannes Hahn, a spus ca in noua structura de elaborare a proiectelor nu este ingrijorat ca planurile nationale ar putea fi respinse de Comisie, dar ca are preocupari legate de modul in care statele membre vor implementa proiectele aprobate.Johannes Hahn a spus ca UE ar trebui sa se asigure ca fondurile de revenire economica ar trebui cheltuite conform planurilor aprobate si ca indicatorii stabiliti pentru eliberarea transelor de finantare sunt atinsi in mod real.In consecinta, Comisia, surprinzand toti specialistii, propune ca statele membre sa fie implicate in aprobarea planurilor nationale, printr-o procedura neclara deocamdata de "comitologie".In principiu, UE-27 ar urma sa emita aviz obligatoriu pentru Comisie de validare a fiecarui plan national de investitii si reforma, inclusiv obiectivele si indicatorii, pentru accesarea fondurilor.Acest sistem propus de Comisie va fi cu siguranta unul dintre punctele fierbinti ale negocierilor - masura, vazuta ca asiguratorie din perspectiva nord-europeana, este considerata injusta, chiar discriminatorie, in sud si est.Sistemul propus de aprobare al planurilor nationale nu este insa unul discretionar, acordul urmand sa fie dat cu majoritatea calificata - cel putin 15 state membre, reprezentand minim 65% din populatia UE.Citeste mai departe despre Conditiile si mecanismul de acces la banii Fondului de relansare: supraveghere, indicatori, aprobari, diplomatie pe Curs de Guvernare