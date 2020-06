Sase lideri europeni, intre care Macron si Merkel, apreciaza ca UE a fost nepregatita in fata crizei coronavirusului si ii cer lui von der Leyen sa faca o strategie pentru viitoarea pandemie

"Viitoare pandemii"

Bilantul negru

Ziare.

com

La Moscova, ambuteiajele au revenit incepand de marti pe strazile capitasei ruse, pentru prima oara de la inceputul lui martie."Este frumos afara si sunt multi oameni pe strada. Este o zi frumoasa", declara marti, zambind, Olga Ivanova, care lucreaza in domeniul marketingului, in varsta de 33 de ani.Purtarea mastii pe strada - si a manusilor in locuri inchise si in mijloace de transport in comun - raman obligatorii in capitala rusa, cu 12 milioane de locuitori, epicentrul epidemiei in tara, in contextul in care inregistreaza jumatate din morti, in pofida faptului ca bilantul zilnic al contaminarilor a scazut de la aproximativ 6.000 la inceputul lui mai la 1.572 marti.Rusia este a treia cea mai afectata tara ca numar de contaminari - 485.253 de cazuri si 6.142 de morti.In contextul in care o relaxare a restrictiilor are loc in intreaga lume, mai multi lideri europeni au indemnat marti UE sa studieze mijloacele in vederea unei pregatiri mai bune in vederea viitoarei pandemii, apreciind ca Uniunea nu s-a ridicat la inaltime impotriva covid-19.Raspunsul haotic impotriva noului coronavirus - care a ucis 184.256 de oameni in UE - a "ridicat intrebari" cu privire la nivelul pregatirii si a subliniat nevoia unei abordari la scara Europei, mai cu privire la un al doilea val a pandemiei covid-19, analizeaza ei intr-o scrisoare transmisa presedintei Comisiei Europene (CE), ca anexa a unui document de orientare.Scrisoarea, semnata de presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul Angela Merkel, premierii polonez Mateusz Morawiecki, spaniol Pedro Sanchez, belgian Sophie Wilmes si danez Mette Frederiksen.Macron, Merkel si ceilalti patru premieri indeamna UE sa constituie stocuri de medicamente si echipamente si sa incurajeze dezvoltarea in comun a unor vaccinuri si tratamente in viitoarele crize sanitare.Ei indeamna sa se reflecteze la o strategie globala la nivel european care sa fie mai eficienta decat reactia unui stat membru.Ei propun ca UE sa dispuna de un stoc permanent - pe o perioada de trei luni - de medicamente, materiale si echipamente si ca statele membre sa colaboreze in vederea fabricarii unor produse critice in timpul crizelor sanitare.In scrisoare se subliniaza de asemenea necesitatea dezvoltarii unor capacitati europene de cercetare si dezvoltare a unor vaccinuri, prin finantarea unor teste clinice vaste.Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a pus cu o zi mai inainte in garda, la Geneva, cu privire la faptul ca "desi situatia in Europa se imbunatateste, ea se agraveazain lume".Bilantul mortilor din cauza covid-19 a depasit un prag de 407.000 in lume.Aproximativ 75% dintre noile cazuri inregistrate duminica - o zi in care s-a inregistrat un varf de136.000 de contaminari - au fost inregistrate in zece tari, in principal pe continentul american si in Asia de Sud.Organizatia Panamericana de Sanatate (OPS), aripa regionala a OMS, a avertizat marti ca iarna australa si uraganele ameninta lupta impotriva covid-19 pe continentul american.In Nicaragua, 11 medici din sectorul public au fost dati afara marti din cauza ca au cerut sa se impuna masuri dure de izolare in lupta impotriva epidemiei, in contextul in care Guvernul lui Daniel Ortega este criticat de asociatii din cauza unui raspuns adecvat si al unui "cult al secretului".In lume, companiile aeriene ar putea sa inregistreze in 2020 pierderi in valoare de 84 de miliarde de dolari, iar in 2021 in valoare de 15 miliarde de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala a Transportului Aerian (IATA).