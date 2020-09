Schimbarea ascunsa la fata a Comisiei Europene

"A devenit din ce in ce mai clar faptul ca elementele legate de vizita mea recenta inau potentialul de a conduce la o abatere de la munca mea de comisar si risca sa submineze activitatea mea in lunile urmatoare", afirma acesta in scrisoarea sa de demisie.Demisia acestui veteran, cu o indelungata experienta pe scena politica europeana si irlandeza, a starnit numeroase controverse si a modificat, contrar aparentelor, echilibrul de putere in cadrul colegiului condus de Ursula von der Leyen , cu precadere intr-un moment in care economia globala se confrunta cu provocari si turbulente semnificative; intr-un moment in care, mai mult ca niciodata, relevanta UE , ca si lider global, ramane determinanta pentru continuarea promovarii sistemului multilateral comercial; intr-un moment in care importanta consolidarii capacitatii UE de a se proteja in fata practicilor comerciale neloiale constituie prioritatea-zero pentru liderii europeni; si, nu in ultimul rand, in care se pun bazele viitoarelor negocieri post-BREXIT, privind o zona de liber schimb a UE cu Marea Britanie Pe un asemenea fundal si in pofida zvonurilor si asteptarilor despre o restructurare majora a echipei de top a Comisiei, in cele din urma, Presedinta Ursula von der Leyen a optat pentru un teren sigur, mentinand schimbarile la un nivel minim necesar, optand pentru o continuitate maxima si o distragere cat mai mica de la agenda ce deja a consacrat-o - gestionarea crizei provocate de Covid-19, precum si promovarea reformelor necesare combaterii schimbarilor climatice si a dezvoltarii digitale.Astfel, in cadrul unei conferinte de presa, organizate in dimineata zilei de 8 septembrie, Ursula von der Leyen facea publica Consiliului si Parlamentului European propunerea sa: Mairead McGuinness (noua propunere a guvernului irlandez pentru postul de comisar, actual prim vice-presedinte al Parlamentului European) va fi responsabila de serviciile financiare, stabilitatea financiara si Uniunea pietelor de capital, in timp ce Vicepresedintele executiv, Valdis Dombrovsksis, isi va asuma responsabilitatea pentru portofoliul comercial, ramanand insa reprezentantul Comisiei in cadrul Eurogrupului alaturi de comisarul Paolo Gentiloni.O rocada intre posturile alocate Letoniei si Irlandei in urma cu un an, menita a proteja preferintele si echilibrul geopolitic (atat la nivel national, cat si intre familiile politice europene) si de gen in cadrul Colegiului comisarilor, ce nu a intarziat insa sa inregistreze ecouri dintre cele mai variate.Prin alocarea unui portofoliu de comisar pentru pietele financiare Irlandei, se readuce in discutie sistemul facilitatilor fiscale din Irlanda, transparenta fiscala, necesitatea unei supravegheri europene a uniunii pietelor de capital, precum si o eventuala concentrare (deloc neglijabila) de putere, in sfera domeniilor mai sus mentionate, in mainile candidatilor din partea unui. Pe de alta parte, cu Valdis Dombrovsksis, la carma viitoarelor negocieri privind noi acorduri comerciale, Presedinta von der Leyen se asigura ca acestea vor fi in maini sigure si ca echipa ei va putea continua cu agenda sa, in conditii de minima readaptare a personalului sau a altor resurse.Insa, anuntul Ursulei von der Leyen declanseaza un lant de evenimente in Parlamentul European in vederea confirmarii eventuale a acestora pe pozitiile propuse. Astfel, in calitate de comisar desemnat, Mairead McGuinness va trebui sa transmita, intr-o prima etapa, informatii cu privire la interesele sale financiare comisiei competente pentru Afaceri Juridice a Parlamentului, care va examina eventualele conflicte de interese.Odata ce aceasta comisie isi va da acordul, urmeaza o audiere completa si complexa in fata comisiilor cu relevanta din Parlamentul European, precum si un vot de confirmare in plen. Dupa votul din plenul Parlamentului, Consiliul va trebui, de asemenea, sa dea unda verde numirii.Dincolo de toate aceste considerente, cei doi candidati pentru noile portofolii de comisari europeni au insa un mandat extrem de important de aparat: promovarea Uniunii Europene drept o forta pozitiva pentru schimbare, precum si consolidarea cooperarii dintre institutiile UE , in vederea apropierii acestora de oameni.