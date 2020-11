Sefa Comisiei Europene: Doua vaccinuri anti-COVID, Pfizer si Moderna, ar putea fi autorizate luna viitoare in Europa

Sefa Comisiei Europene aminteste ca Uniunea a batut palma cu 5 producatori de vaccinuri anti-COVID. Avantajul este ca serurile folosesc 4 tehnologii diferite care ar putea fi eficiente pentru diverse segmente ale populatiei."EMA (Agentia Europeana a Medicamentelor - n.r.) este in contact zilnic cu FDA (organismul similar din Statele Unite) pentru sincronizarea evaluarii vaccinurilor si daca totul decurge fara probleme, EMA spune ca autorizatia de punere pe piata pentru vaccinurile Biontech si Moderna ar putea fi eliberata in a doua jumatate a lunii decembrie a anului 2020", a spus Von der Leyen, citata de Digi 24. "Am adoptat 5 contracte cu BionTech, CureVac, Astra/Zeneca, Johnson&Johnson si Sanofi. Continuam negocierile cu Moderna si suntem in tratative cu Novavax. A fost imbucurator sa vedem ca toate statele membre au fost de acord sa cumpere aceste vaccinuri si sa ramana in portofoliul nostru. Acest portofoliu de 5 vaccinuri, sa speram ca 6 in curand, este important pentru ca acopera patru tehnologii de productie diferite. Poate ca anumite vaccinuri functioneaza mai bine in unele parti din populatie decat altele", a adaugat ea.