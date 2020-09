Von der Leyen isi dezvaluie, in discursul despre starea Uniunii Europene, planul de bataie in vederea relansarii economice si luptei impotriva modificarilor climatice

OBLIGATIUNI VERZI

We need to build a stronger European Health Union.

To strengthen our crisis preparedness and management of cross-border health threats.

And it is clearer than ever that we must discuss the question of health competences. #SOTEU pic.twitter.com/EqvcJCZM73 - Ursula von der Leyen - Follow #SOTEU (@vonderleyen) September 16, 2020

AVERTISMENT ADRESAT ANKAREI

In fata eurodeputatilor, prima femeie care conduce Executivul de la Bruxelles si care a facut din Green Deal un pilon al mandatului sau, a anuntat ca intentioneaza sa revizuiasca in crestere obiectivul UE din 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera - in prezent de -40% fatade nivelul din 1990 - la -55%.Aceasta crestere - care va avea importante consecinte pentru sectoarele enegiei, transporturilor si agriculturii - "este prea importanta pentru unii si insuficienta pentru altii", a recunoscut Ursula von der Leyen.Insa "economia noastra si industria noastra pot face fata", a dat ea asigurari in acest discurs, un ritual al vietii Bruxellesului.Obiectivul se inscrie in proiectul mai vast de transformare a Europei in primul continent neutru in carbon in 2050, adica in masura sa asigure un echilibru intre emisiile de gaze cu efect de sera si absorbtia lor.In acest spirit, planul relansarii europene, in valoare de 750 de miliarde de dolari, asupra caruia statele membre UE s-au inteles in iulie, pentru a iesi din criza cauzata de pandemia covid-19, urmeaza sa fie finantat in proportie de 30% prin obligatiuni verzi."Facem opera de pionierat prin elaborarea unei norme UE solide in domeniul obligatiunilor verzi", a subliniat germana.Impotriva covid-19, care a provocat raspunsuri nationale dispersate si a pus la incercare solidaritatea europeana, ea a indemnat la o "Uniune Europeana a Sanatatii" - un sector care tine de competentele fiecarui stat."Vom crea o agentie de cercetare si dezvoltare biomedicale avansate la nivel european, asa cum exista in Statele Unite", a anuntat ea.Iar impotriva ferocei concurente mondiale in cautarea unui vaccin impotriva SARS-CoV-2, ea avertizeaza ca "nationalismul vaccinal pune vieti in pericol"."Trebuie sa veghem ca cetatenii europeni si ai lumii intregi sa aiba acces (...). Niciunul dintre noi nu va fi in siguranta atat timp cat nu vom fi toti in siguranta", a continuat ea.Pe frontul Brexitului, in contextul in care relatiile cu Londra se invenineaza, presedinta CE a avertizat ca acordul care a pecetluit plecarea Regatului Unit din UE, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat in mod unilateral."Este o problema de drept, de incredere si de buna credinta", a declarat ea, in contextul in care Parlamentul britanic tocmai a aprobat un proiect de lege care revine in parte asupra angajamentelor pe care Londra si le-a asumat si in care perspectivele unei iesiri ordonate a regatului din Uniune scad. Sfarsitul anului marcheaza incheierea perioadei de tranzitie.Ursula von der Leyen, care a promis sa conduca o Comisie "geopolitica", a avertizat totodata Turcia impotriva oricarei tentative de "intimidare" in conflictul gazelor naturale cu Grecia , in estul Marii Mediterane."Daca suntem apropiati geografic, distanta intre noi nu pare sa inceteze sa creasca", a declarat ea.Tensiunile din estul Marii Mediterane se vor afla in centrul unui summit european, prevazut la 24 si 25 septembrie, dar si situatia din Belarus , unde continua fara incetare reprimarea opozantilor presedintelui Aleksandr Lukasenko.Alt dosar ultrasensibil pentru UE este migratia.Incendiul care a distrus tabara de migranti de la Moria, cea mi mare din Europa, ne aminteste "in mod dureros ca Europa trebuie sa actioneze unita", a subliniat presedinta CE, care urmeaza sa prezinte la 23 septembrie o reforma foarte asteptata a politici sale a migratiei."Daca ne intensificam eforturile (la nivel european), asteptam de la toate statele membre sa-si intensifice si ele eforturile", a declarat ea, referindu-se la refuzul unor tari din Europa de Est de a primi solicitanti de azil.Ursula von der Leyen a anuntat, in final, ca va prezenta "un plan de actiune" impotriva rasismului si "crimelor urii, indiferent ca aula baza rasa, religia, genul sau sexualitatea".Zonele "fara LGBTQ" (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer) care au fost decretate in Polonia sunt "zone lipsite de umanitate", care "nu au ce cauta" in UE, a denuntat germana, care vrea de asemenea ca dreptul de a fi parinti al cuplurilor de acelasi sex sa fie recunoscut in toate statele membre.