Starea Uniunii de astazi si Europa secolului viitor

Este insa si un moment cheie pentru Europa, careia ii revine misiunea de a transforma fragilitatea si incertitudinea provocate de pandemie intr-o noua vitalitate. Este momentul Europei.Ursula von der Leyen a anuntat azi printr-o serie de mesaje puternice angajamentul Comisiei Europene de a conduce o relansare sustenabila care sa ofere Europei o platforma de leadership in materie economica, de mediu si geopolitica.Mai jos, cateva elemente cheie ale discursului:Prima prioritate a Europei trebuie sa fie, invatand din lectiile recente ale crizei provocate de coronavirus. Presedinta Comisiei a mentionat un program EU4Health orientat catre viitor si finantat corespunzator, o Agentie Europeana pentru Medicamente (EMA) consolidata si un Centru European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consolidat.Ea s-a angajat sa construiasca o BARDA europeana - agentie pentru cercetare si dezvoltare biomedicala avansata - pentru a spori capacitatea de a raspunde amenintarilor transfrontaliere. O dezbatere privind noile competente pentru UE in domeniul sanatatii trebui in acelasi timp sa fie parte a viitoarei Conferinte privind viitorul Europei.Comisia este perfect constienta de importanta consolidarii economiei sociale de piata a Europei si a protejarii lucratorilor si a intreprinderilor de socurile externe. Demnitatea muncii trebuie sa fie o prioritate absoluta. Comisia va propune un cadru legal pentru stabilirea salariilor minime.Presedinta Comisiei s-a angajat totodata sa actioneze pentru a stimula piata unica, pentru a consolida Uniunea Economica si Monetara, pentru a face spatiul Schengen sa functioneze din nou pe deplin in viitor, sa actualizeze strategia industriala a UE si sa adapteze cadrul de concurenta.Pactul Ecologic European este instrumentul principal pentru aceasta transformare. Comisia Europeana propune cresterea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor de la 40% la 55%. Acest lucru va pune UE pe calea neutralitatii climatice pana in 2050 si este un pas important pentru indeplinirea obligatiilor sale din Acordul de la Paris . Mecanismul de ajustare a frontierelor de carbon va contribui la asigurarea faptului ca altii vor urma exemplul Europei.Pana in vara anului viitor, Comisia va revizui toate legislatia UE in materie de clima si energie pentru a o face "potrivita pentru obiectivul 55%".Presedintele a mai anuntat ca 30% din bugetul NextGenerationEU de 750 miliarde EUR va fi strans prin obligatiuni verzi. Iar 37% din finantare vor fi bani investiti in obiectivele cheie ale Pactului Ecologic European, inclusiv in proiectele europene far - hidrogen, cladire verde si 1 milion de puncte de incarcare electrica.Von der Leyen a cerut un nou "Bauhaus european" ca spatiu creativ comun pentru arhitecti, ingineri si designeri, care sa reflecte aspiratiile de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic."Europa trebuie sa conduca acum calea catre digital - sau va trebui sa urmeze calea celorlalti, care vor stabili standarde pentru noi". Vom avea un plan comun pentru Europa digitala cu obiective clar definite pentru 2030, cum ar fi conectivitatea, competentele si serviciile publice digitale. UE va investi 20% din bugetul NextGenerationEU in domeniul digital.avem nevoie de revitalizarea si reforma sistemului multilateral, inclusiv ONU, OMC si OMS. Europa trebuie sa adopte pozitii clare si actiuni rapide in sfera afacerilor externe., iar declaratiile si actiunile UE privind apararea valorilor comune nu mai pot fi intarziate, diluate sau impiedicate din alte motive.Avem promisiunea Comisiei pentru un act european Magnitsky, iar astazi am auzit un apel ferm catre statele membre sa adopte votul cu majoritate calificata privind relatiile externe "cel putin cu privire la implementarea drepturilor omului si a sanctiunilor".Mesajul Ursulei von der Leyen a fost clar: Uniunea Europeana este de partea oamenilor din Belarus care vor alegeri corecte si o democratie functionala. Ei nu sunt piese de sah pe tabla intereselor nimanui si au dreptul sa isi decida viitorul. Ea a condamnat vehement si condamnarea liderului opozitiei Alexei Navalnii transmitand un mesaj neechivoc ca astfel de practici sunt inacceptabile si ca ele trebuie sanctionate.Europa este de asemenea pregatita sa construiasca o noua agenda transatlantica cu SUA si sa ajunga la un acord cu Marea Britanie , cu conditia sa onoreze Acordul de retragere, "o chestiune de drept, incredere si buna credinta".Presedinta Comisiei a promis un pachet de redresare economica pentru Balcanii de Vest si s-a angajat ca UE sa le fie aproape partenerilor din Parteneriatul Oriental si din Vecinatatea sudica in relansarea economiilor si pentru crearea de noi locuri de munca.Este momentul sa folosim "puterea diplomatica si influenta economica a Europei pentru a intermedia acorduri care fac diferenta" in ceea ce priveste problemele etice, drepturile omului si mediu.el va fi prezentat de Comisie saptamana viitoare si promite o abordare bazata pe umanitate, solidaritate si o "distinctie clara intre cei care au dreptul de a ramane si cei care nu". Moria este un scenariu de cosmar, care nu trebuie sa se mai repete vreodata in spatiul european. Iar statele membre au, la randul lor, o responsabilitate directa pentru a face acest pact functional.Incalcarile principiilor fondatoare ale statului de drept nu pot fi tolerate. Inainte de sfarsitul lunii septembrie, Comisia va adopta primul sau raport anual privind statul de drept care acopera toate statele membre si s-a angajat sa se asigure ca fondurile UE, fie ca este vorba despre buget sau NextGenerationEU, sunt protejate impotriva oricarui tip de frauda, coruptie sau conflict de interese.Suprematia dreptului Uniunii, libertatea presei sau independenta justitiei sunt valori ale Uniunii care nu sunt negociabile sau de vanzare, in niciun context.Citandu-l pe John Hume, Ursula von der Leyen a subliniat ca "diferentele sunt esenta umanitatii. Europa este o societate deschisa, bazata pe valori si diversitate". Comisia va prezenta un plan european de actiune anti-rasism, va consolida legile privind egalitatea rasiala si va extinde lista infractiunilor la nivelul UE la toate formele de infractiuni de ura si discursuri de instigare la ura, indiferent daca aceasta este bazata pe rasa, religie, sex sau sexualitate. De asemenea, Comisia isi va desemna primul coordonator anti-rasism, va prezenta o strategie de consolidare a drepturilor LGBTQI si va promova recunoasterea reciproca a relatiilor de familie in UE.Toate acestea reprezinta angajamente extrem de curajoase si clare ale Comisiei europene pentru urmatoarea perioada. Traim vremuri care au nevoie exact de astfel de angajamente si de astfel de lideri. Marea provocare a anilor care vin ramane ca Uniunea Europeana sa isi poata impune aceasta agenda la nivelul statelor membre si sa convinga inclusiv scepticii de serviciu ca este singura cale pentru o Europa puternica, prospera si unita. Nu va fi deloc simplu, intrucat unii dintre ei nu cred in aceasta Europa puternica, prospera si unita, ba dimpotriva o submineaza deschis prin actiunile si reactiile lor.Dar daca impreuna Europa reuseste sa depaseasca pragul populismului si al ambitiilor marunte, secolul urmator va fi al proiectului european. Sau nu va fi deloc.