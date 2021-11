Acord major la Glasgow. Peste 80 de țări se angajează să reducă emisiile de metan cu 30% până în 2030

Peste 80 de ţări - inclusiv Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite - s-au angajat marţi, 2 noiembrie, în cursul COP26, la Glasgow, să-şi reducă emisiile de metan, un gaz cu un puternic efect de seră, cu 30%, până în 2030, faţă de nivelul din 2020, anunţă preşedinta Comsiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relatează AFP.

”Metanu este unul dintre gazele pe care le putem reduce cel mai rapid”, a subliniat preşedinta CE, alături de preşedintele american Joe Biden.

BREAKING: European Commission president Ursula von der Leyen has announced that at least 80 countries, including the EU, have pledged to regulate and reduce methane emissions by 30% by 2030.

