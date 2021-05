Citu anunta ca a avut o intalnire foarte constructiva cu presedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR

"Am avut o intalnire foarte constructiva cu presedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, asa cum confirma si Ursula Von Der Leyen. Romania are un plan ambitios de crestere economica sustenabila, in urma pandemiei. Negocierile si intalnirile continua si maine", a scris, marti seara, pe Facebook , Florin Citu.La randul sau, presedintele Comisiei Europene a apreciat discutia avuta cu premierul Citu. Lucram mana in mana cu Romania pentru a finaliza un plan solid de recuperare si rezilienta cat mai curand posibil. Progrese bune in ceea ce priveste reformele", a transmis, la randul sau, Ursula Von Der Leyen.