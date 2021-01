Comisia Europeana autorizeaza serul companiei Moderna. Ursula von der Leyen: "Asiguram vaccinuri sigure si eficiente impotriva #COVID19 pentru europeni"

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea conditionata a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Moderna, care este cel de-al doilea vaccin pe care EMA l-a recomandat spre aprobare in cadrul Uniunii Europene, dupa cel al Pfizer-BioNTech in decembrie, relateaza AFP, dpa si Reuters.Campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 din cele mai multe state UE au inceput pe 27 decembrie."Asiguram vaccinuri sigure si eficiente impotriva #COVID19 pentru europeni", a postat pe Twitter presedinta Comisiei Europene la cateva ore dupa primirea recomandarii din partea EMA.Executivul comunitar a comandat 160 de milioane de doze de la compania Moderna in numele statelor membre ale blocului comunitar. Pentru vaccinare sunt necesare doua doze de vaccin.Autorizarea conditionata inseamna ca vaccinul poate fi folosit in inocularea cetatenilor UE, dar obliga companiile sa continue sa impartaseasca informatii asupra efectelor pe termen lung, de exemplu, noteaza dpa.Citeste si: