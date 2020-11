Comisia Europeana va autoriza un acord cu CureVac pentru 405 milioane de doze de vaccin

Sefa executivului comunitar si-a exprimat speranta ca in curand se va ajunge la un acord si cu compania Moderna pentru vaccinul sau anti-COVID-19.Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de 94,5%, conform datelor testelor clinice din faza a treia.Este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator, dupa cel al companiei Pfizer, realizat in cooperare cu compania germana BioNTech si care a avut o eficacitate de peste 90% in testele clinice.Compania Moderna are in vedere sa produca anul acesta circa 20 de milioane de doze de vaccin si intre 500 de milioane si un miliard de doze anul viitor in unitatile proprii si in cele create prin parteneriate in SUA, Elvetia si Spania.CITESTE SI OMS avertizeaza ca un vaccin nu va fi suficient pentru a opri definitiv pandemia: Testarea, carantina si restrictiile sa ramana