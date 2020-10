Iohannis, dupa ce a participat la sedinta cu Ursula von der Leyen: Ne-am salutat la inceputul sedintei. In cazul meu nu exista niciun pericol, am pastrat distanta, am purtat amandoi masca

"Din pacate, chiar astazi presedinta Comisiei a intrat in autoizolare, dupa ce ne-am salutat la inceputul sedintei. In cazul meu nu exista niciun pericol, am pastrat distanta, am purtat amandoi masca si doamna von der Leyen a fost testata negativ chiar in aceasta dimineata", a declarat Klaus Iohanni, la Bruxelles.Seful statului a facut din nou apel la respectarea masurilor de protectie: "Reiterez importanta extraordinara a masurilor preventive. Ganditi-va cum ar fi fost daca nu as fi avut masca, sau daca doamna presedinte nu ar fi avut masca sau daca nu am fi pastrat distanta. Este evident ca instrumentele de care dispunem pentru a ingradi raspandirea acestei boli sunt in esenta simple, sunt la indemna noastra - este masca, diatanta, igiena mainilor si suntem mult, mult mai siguri".Presedintele s-a declarat "foarte, foarte amarat" ca Romania a inregistrat din nou peste 4.000 de cazuri."La noi in tara am fost, din pacate, si astazi, foarte, foarte amarat cand am citit ca avem iar peste 4.000 de cazuri. Dragi romani, respectati aceste regli simple pentru ca impreuna sa putem sa ingradin raspandirea acestei boli".Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a parasit summitul sefilor de stat si de guverne din UE, care tocmai a inceput, la Bruxelles, pentru a intra in carantina, in urma unui caz de covid-19 in echipa sa, a anuntat ea joi pe Twitter