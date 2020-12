Presedintele Comisiei Europene vine cu date noi despre vaccin. "E probabil ca primii europeni sa fie vaccinati inainte de sfarsitul anului"

EMA si-a devansat astfel cu o saptamana o reuniune prevazuta initial la 29 decembrie, in cadrul careia urmeaza sa anunte daca autorizeaza sau nu vaccinul Pfizer-BioNTech, anunta agentia.Ea precizeaza ca a primit in acest sens "date suplimentare", cerute de catre Comitetul agentiei insarcinat cu examinarea medicamentelor de uz uman."O reuniune eceptionala (a Comitetului) a fost planificata la 21 decembrie, pentru a transa", anunta in comunicat EMA.EMA face acest anunt in urma a numeroase presiuni exercitate de catre state membre UE, mai ales de catre Germania , care doreste sa desfasoare rapid vaccinul in lupta impotriva noului coronavirus "Salut hotaratea EMA de a-si devansa reuniunea destinata discutarii vaccinului Pfizer-BioNTech inainte de Craciun", a reactionat imediat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen intr-un mesaj publicat pe Twiter."Fiecare zi conteaza. Lucram in regim deplin pentru a autoriza vaccinuri impotriva Covid-19 nepericuloase si eficiente", adauga ea.Guvernul german a indemnat EMA sa-si dea aprobarea inainte de Craciun."Obiectivul este sa obtinem o autorizatie inainte de Craciun", declara marti ministrul german al Sanatatii Jens Spahn, la o conferina, la Berlin."Dorim sa lansam vaccinarea in Germania inainte de sfarsitul anului", sublinia el.Campania de vaccinare impotriva covid-19 in UE ar putea fi lansata inainte de sfarsitul anului, a anuntat marti Ursula von der Leyen, in urma deciziei EMA de a-si devansa examinarea dosarului vaccinului, scrie Reuters.EMA nu exclude sa dea unda verde administrarii vaccinului inca de la 21 decembrie, insa isi mentine reuniunea prevazuta initial la 29 decembrie, precizand ca Comitetul insarcinat cu medicamentele de uz uman (CHMP) se va pronunta "car mai devreme posibil"."Este probabil ca primii europeni sa fie vaccinati inainte de sfarsitul lui 2021", a anuntat von der Leyen pe Twitter In cazul undei verzi a EMA, CE urmeaza sa aprobe vaccinul intr-un termen de trei zile, in urma unor consultari cu Guvernele Celor 27, potrivit calendarului previziunilor.Comisia se conformeaza de obicei avizurilor EMA.Acordul Comisiei este considerat, astfel, o simpla formalitate, in cazul in care EMA emite o recomandare favorabila.Regatul Unit a fost prima tara care a lansat, marti, o campanie de vaccinare in masa cu vaccinul Pfizer-BioNTech, urmat luni de Statele Unite si Canada.CITESTE SI