Scrisoare catre sefa Comisiei Europene: Guvernul tergiverseaza, de 6 luni, proiectul legislativ de desfiintare a Sectiei Speciale

"Ne dorim sa va aducem la cunostinta aceasta situatie, care nu corespunde declaratiilor publice facute de premierul Ludovic Orban si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , care sustin ca vor desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, insa, in realitate, tergiverseaza de 6 luni inchiderea sectiei si reluarea anchetelor care vizeaza posibile infractiuni savarsite de magistratii din intreaga Romanie", se arata in scrisoarea deschisa care a ajuns la reprezentantii Comisiei Europene.Scrisoarea a fost transmisa in contextul in care luni, 15 iunie, si marti, 16 iunie, au loc discutii intre reprezentantii Comisiei si cei ai Guvernului, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.Potrivit scrisoriii, prin programul de Guvernare, PNL a prioritizat desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Ulterior, dupa ce a preluat guvernarea, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat public ca va desfiinta Sectia doar prin proiect de lege dezbatut in Parlamentul Romaniei.In luna februarie, Ministerul Justitiei a comunicat finalizarea proiectului de lege si a programat o dezbatere publica. Apoi, dezbaterea a fost amanata, pana la investirea unui nou Guvern PNL. A urmat pandemia, iar proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ nu a mai fost dezbatut public.In data de 29 aprilie 2020, Comunitatea Declic a trimis o corespondenta oficiala catre Ministerul Justitiei, in care a cerut informatii despre reluarea dezbaterii publice. Pe 12 mai, Ministerul Justitiei a raspuns, prin e-mail, ca "proiectul de lege se afla in curs de elaborare si analiza, dezbaterea publica fiind suspendata".Astfel, un proiect despre care eram informati in luna februarie ca este finalizat, 3 luni mai tarziu se afla in elaborare si analiza. Am fost invitati sa trimitem propunerile prin e-mail, urmand ca dezbaterea sa se reia la o data ulterioara, nestabilita."In aceste conditii, consideram ca Ministerul Justitiei a tergiversat nejustificat finalizarea si trimiterea proiectului de lege pentru desfiintarea SIIJ catre Parlament. In tot acest timp, conform declaratiilor oficialilor din Ministerului Public, 1.400 de dosare sunt nelucrate la Sectia Speciala, din cauza lipsei de procurori.De asemenea, posibile infractiuni pe care judecatorii si procurorii le-ar fi savarsit in tot acest timp nu sunt anchetate, pentru ca doar SIIJ are competenta in acest caz", acuza Declic.Potrivit sursei citate, in data de 11 iunie, Comunitatea Declic a lansat o campanie in presa online, in care a aratat public ca PNL nu respecta propriul program de guvernare si mentine in viata Sectia Speciala.In aceeasi zi, dupa amiaza, au fost contactati de reprezentantii Ministerului Justitiei, care i-au informat ca "in cursul saptamanii viitoare va fi anuntata data unei dezbateri publice avand ca obiect proiectul sus-mentionat.""Suntem extrem de ingrijorati ca acest anunt va fi folosit, in discutiile de 15 si 16 iunie, de catre Guvern, pentru a pretinde ca s-au inregistrat progrese atunci cand in realitate s-a intamplat contrariul.Ne dorim sa va aducem la cunostinta aceasta situatie,," conchide Declic.