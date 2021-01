Sefa Comisiei Europene: Trebuie sa existe "certificate de vaccinare" recunoscute reciproc de statele UE

"Este o cerinta medicala sa ai un certificat care sa ateste ca ai fost vaccinat", a afirmat von der Leyen intr-un interviu acordat presei portugheze."Prin urmare, salut initiativa prim-ministrului grec privind un certificat de vaccinare recunoscut reciproc", a spus ea.Presedinta Comisiei Europene a reactionat la o scrisoare trimisa de catre prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis la inceputul acestei saptamani, in care a cerut relaxarea regulilor de calatorie pentru persoanele vaccinate.Desi nu dorea ca vaccinul sa fie "obligatoriu sau o conditie prealabila pentru calatorie", Mitsotakis a cerut ca "persoanele care au fost vaccinate sa poata calatori liber".Von der Leyen a spus ca este in mare parte de acord cu ideea. "Orice se decide - daca acorda prioritate sau acces la anumite bunuri - este o decizie politica si legala care ar trebui discutata la nivel european", a declarat ea jurnalistilor in timpul vizitei la Lisabona."Dar cred ca este important. Si, asa cum am spus, trebuie sa avem o cerinta medicala care sa dovedeasca faptul ca oamenii au fost vaccinati", a spus presedinta Comisiei.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca nu este de acord cu impunerea la nivel european a unor certificate in baza carora cei vaccinati impotriva COVID-19 sa poata calatori.