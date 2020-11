UE comanda companiei americane Moderna 160 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19. Anuntul Ursulei von der Leyen

Good discussion with leaders. The @EU_Commission is broadening its vaccines portfolio, with discussions ongoing with Moderna & Novavax.



We will continue coordinating our efforts to keep citizens informed on vaccination & safe.https://t.co/vUMEQjWFT6 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2020

"Sunt fericita sa anunt ca vom aproba maine (miercuri) un nou contract in vederea securizarii altui vaccin impotriva Covid-19 in portofoliul nostru", a anuntat marti, intr-un punct de presa, von der Leyen.Presedinta Comisiei a evocat, de asemenea, un al saptelea contract de achizitionare a unui vaccin impotriva Covid-19, insa nu a facut nicio alta precizare.Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, 16 noiembrie, intr-un comunicat, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, un nivel similar celui anuntat saptamana trecuta de Pfizer/BioNTech (90%), relateaza AFP.Acest lucru inseamna ca riscul unei imbolnaviri de Covid-19 a fost redus cu 94,5% in grupul vaccinat, in comparatie cu grupul caruia i s-a administrat un placebo, in cadrul unui test clinic aflat in curs in Statele Unite.Astfel, 90 de participanti din grupul caruia i s-a administrat un placebo s-au imbolnavit de Covid-19, in timp ce din grupul vaccinat s-au imbolnavit doar cinci participanti la testele clinice.CITESTE SI: