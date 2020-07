Ursula von der Leyen, criticata de mediatoarea UE Emily O'Reilly, dupa ce apare intr-un clip electoral in care sustine partidul HDZ din Croatia

O'Reilly a fost sesizata prin doua plangeri impotriva aparitiei lui von der Leyen si a vicepresedintei CE Dubravka Suica intr-un videoclip in care sustin campania electorala a Partidulului croat HDZ, care a obtinut o victorie in alegerile legislative duminica.Reclamantii au dorit sa afle daca aceasta initiativa respecta prevederile Codul de conduita cu privire la membrii Comisiei. "Ingrijorarile reclamantilor sunt indreptatite", apreciaza Emily O'Reilly intr-o scrisoare adresata presedintei CE."Este de inteles faptul ca publicul se intreaba in ce masura membrii Comisiei pot sau trebuie sa se implice in campanii politice, avand in vedere diversitatea si amploarea atributiilor Comisiei, politice, juridice, executive si de reglementare", subliniaza mediatoarea.Comisia a recunoscut ca "greseli" au fost comise "de catre diversi intervenienti" in "procesul" in care germana von der Leyen a aparut, la fel ca multi alti lideri europeni de dreapta, in aceasta inregistrare video in sustinerea Partidului HDZ al premierului croat Andrej Plenkovic.Codul de conduita prevede ca membrii Comisiei sa nu se comporte "intr-un mod care sa aduca atingere perceptiei publice a independentei sale". O'Reilly ii cere lui von der Leyen sa garanteze ca nu vor mai avea loc asemenea greseli. Ea sugereaza, de asemenea, "elaborarea unui cod distinct pentru dumneavoatra in calitate de presedinta""Poate exista o anumita confuzie in mintea publicului cu privire la atributiile si competentele principalelor institutii UE si cred ca sunteti de acord ca increderea cetatenilor poate fi consolidata prin claritate in aceasta privinta", insista O'Reilly.Mediatoarea cere o "consolidare a controlului independent" exercitat asupra respectarii Codului de conduita de catre membrii Comisiei si precizeaza ca a informat "organul adecvat din cadrul Parlamentului European (PE), in vederea luarii masurilor necesare", insa nu anunta o ancheta