Ursula von der Leyen s-a aratat deschisa vaccinurilor din China si Rusia cu conditia sa demonstreze transparenta totala si sa se supuna evaluarii europene

Vaccinul rusesc, eficienta de peste 90%

Descoperiri noi despre vaccinul produs de AstraZeneca

"Daca producatorii rusi, chinezi isi deschid dosarele, dovedesc transparenta, prezinta toate datele lor, atunci ar putea avea o autorizatie conditionata de punere pe piata ca si celelalte", a spus Ursula von der Leyen, audiata de grupurile parlamentare in legatura cu strategia sa de vaccinare, potrivit surselor."Oricine doreste sa aiba acces pe piata europeana trebuie sa se supuna regulilor de examinare" ale Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), a insistat ea, conform surselor.Afirmatii care se fac ecoul celor ale cancelarului german, Angela Merkel , cu privire la vaccinul rusesc."Toti cei care obtin o autorizatie din partea EMA vor fi absolut bineveniti, am vorbit exact despre acest lucru cu presedintele rus Vladimir Putin ", a declarat Angela Merkel marti seara la postul national de televiziune ARD. Vaccinul Sputnik V - cu privire la care Rusia a fost acuzata de lipsa de transparenta - are o eficienta de 91,6% impotriva formelor simptomatice ale covid-19, potrivit unor rezultate publicate marti in revista medicala The Lancet si validate de experti independenti, relateaza AFP.Vaccinul rusesc are un vector viral care utilizeaza aceeasi tehnologie ca vaccinul AstraZeneca, la un nivel de eficienta aproape la fel de mare ca vaccinurile pe baza de ARN mesager."Dezvoltarea vaccinului Sputnik V a fost criticata din cauza precipitarii sale, a faptului ca a ars etape si a unei lipse de transparenta. Insa rezultatele raportate aici sunt clare, iar principiul stiintific al acestei vaccinari este demonstrat", apreciaza doi specialisti britanici, profesorii Ian Jones si Polly Roy, intr-un comentariu al studiului.Acest lucru "inseamna ca un vaccin suplimentar poate de-acum sa se alature in lupta in vederea reducerii incidentei covid-19", insista acesti cercetatori, care nu au fost implicati in studiu. Ungaria a receptionat marti primele 40.000 de doze din vaccinul rusesc Sputnik V, fiind prima tara a Uniunii Europene care foloseste acest vaccin anti-COVID-19, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relateaza agentiile MTI si EFE. Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza, eficacitatea crescand daca a doua doza este administrata mai tarziu, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza agentia Reuters.Universitatea Oxford noteaza ca aceste concluzii preliminare, inca neevaluate de alte organisme competente, sustin decizia guvernului britanic de a extinde la 12 saptamani intervalul dintre administrarea celor doua doze pentru a creste numarul persoanelor imunizate cu doza initiala.Rezultatele studiului, obtinute in urma testelor clinice efectuate in Marea Britanie , Brazilia si Africa de Sud, indica o anumita protectie dupa prima doza si sporirea raspunsului imun in cazul unui interval mai lung pana la a doua doza in cazul voluntarilor cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani."Eficacitatea vaccinului dupa o doza unica de vaccin din ziua 22 pana in ziua 90 post-vaccinare a fost de 76%, iar analiza modelata nu indica o diminuare a protectiei in timpul acestei perioade initiale de trei luni", afirma expertii Oxford.