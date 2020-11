Von der Leyen: Polonia si Ungaria ar trebui sa se adreseze CJUE in problema statului de drept, nu sa blocheze bugetul

Sugestia sefei Comisiei este una dintre modalitatile posibile despre care oficialii UE au discutat in mod informal pentru a depasi situatia iscata de vetoul Varsoviei si Budapestei, care blocheaza bugetul european de 1,8 trilioane de euro (2,14 trilioane de dolari) ce include si fondurile de relansare in urma crizei generate de COVID-19.In cursul unei dezbateri in Parlamentul European , von der Leyen a subliniat ca norma UE potrivit careia doar guvernele care respecta statul de drept pot avea acces la fondurile europene urmeaza sa fie aplicata doar pentru a proteja fondurile bugetare ale UE."Vorbim aici despre incalcari ale statului de drept care ameninta bugetul UE si doar atat", a spus ea. "Este foarte dificil sa ne imaginam pe cineva din Europa care ar putea avea ceva impotriva acestui principiu", a adaugat von der Leyen.Polonia si Ungaria, care fac obiectul unor investigatii oficiale din partea UE pentru atingerea adusa independentei tribunalelor, media si organizatiilor neguvernamentale, manifesta temerea ca risca astfel sa piarda accesul la zeci de miliarde de euro in urmatorii sapte ani."Oricine are inca indoieli are o cale clara. Ei se pot adresa Curtii Europene de Justitie pentru a cere sa se pronunte asupra noii reglementari", a spus von der Leyen."Acesta este locul unde in general sunt solutionate divergentele de opinii cu privire la texte legislative, si nu pe seama milioanelor de cetateni europeni care asteapta urgent ajutorul nostru", a adaugat ea."Sa nu dam ascultare argumentelor eronate. Daca aceasta propunere nu respecta Tratatul de la Lisabona, asa cum pretinde (premierul ungar) Viktor Orban , sa mergem la Curtea Europeana de Justitie (...) Aici sunt solutionate litigiile", a insistat Ursula von der Leyen, subliniind ca si cetatenii "Ungariei si Poloniei" sunt afectati de acest blocaj.Rezolvarea problemei este de asemenea in interesul Poloniei si al Ungariei, care ar urma sa primeasca unele dintre cele mai mari sume pe cap de locuitor de la UE, extrem de necesare pentru a ajuta economiile lor sa depaseasca efectele devastatoare ale pandemiei de COVID-19."Datoram cetatenilor un raspuns rapid: celor care au fost nevoiti sa-si inchida restaurantele si afacerile pentru binele tuturor, oamenilor care se tem pentru slujbele lor, inclusiv in Polonia si in Ungaria", a adaugat ea.Vetourile ungar si polonez care blocheaza adoptarea planului de relansare a UE sunt "pur si simplu iresponsabile", considera presedinta Comisiei, denuntand "minciuni" potrivit carora, de exemplu, Bruxellesul ar incerca sa se amestece in politica antiavort a Varsoviei, conform AFP.Ungaria si Polonia s-au opus prin veto saptamana trecuta adoptarii bugetului multianual si planului de relansare europeana in semn de protest fata de mecanismul care permite privarea lor de fonduri europene in cazul incalcarii statului de drept (independenta justitiei, politica anticoruptie...).Acest plan de relansare de 750 miliarde de euro, elaborat de cele 27 state membre in iulie, "ilustreaza solidaritatea" europeana, iar "vetourile Ungariei si Poloniei sunt pur si simplu iresponsabile", a denuntat Ursula von der Leyen in fata parlamentarilor europeni."Vreau sa discut (cu ambele state) intrucat, de exemplu, aceasta idee ca UE incearca sa stabileasca modul in care avorturile ar trebui sa fie practicate in Polonia este o minciuna pura. (Politica privind) Avortul este o competenta nationala", a adaugat sefa executivului european.Criticate cu regularitate de Bruxelles pentru reformele lor acuzate ca submineaza valorile democratice, Varsovia vede in acest mecanism de conditionare a fondurilor europene de statul de drept o "lupta ideologica" impotriva "valorilor" sale, iar Budapesta are temeri ca va fi sanctionata pentru politica sa "antiimigratie".Problemele legate de societate, sanatate sau migratie nu intra in sfera mecanismului contestat.Textul prevede doar ca, dupa stabilirea existentei unei incalcari de catre un stat cu un impact direct si "suficient" asupra bugetului, Comisia propune declansarea mecanismului, cele 27 de state avand apoi o luna la dispozitie pentru a adopta sanctiuni cu o majoritate calificata.Europarlamentara poloneza Beata Szydlo (ECR, dreapta eurosceptica), fost prim-ministru, a reactionat: "Vreau sa spun ca statul de drept merge foarte bine in Polonia". "Guvernul polonez apara interesele cetatenilor sai (...) Nu poti impune arbitrar minoritatii vointa majoritatii", a spus ea indignata.