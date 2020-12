Von der Leyen: Vaccinarea impotriva COVID va incepe in UE pe 27, 28 si 29 decembrie

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays

"Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE ", a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti ca pe 21 decembrie - cu opt zile mai devreme decat era planificat - va lua o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech. Comisia Europeana a transmis ca va lucra in regim de urgenta pentru a autoriza la randul sau vaccinul in termen de doua zile dupa unda verde din partea EMA.Citeste si: Romania , pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie. Cine vor fi primii vaccinati si cand va incepe etapa a doua de administrare vaccinului