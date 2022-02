Ursula von der Leyen, după anunţul lui Putin: "UE şi partenerii săi vor reacţiona cu unitate, fermitate şi hotărâre în solidaritate cu Ucraina"

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în seara zilei de luni, 21 februarie, Uniunea Europeană şi partenerii săi vor reacţiona cu unitate, fermitate şi hotărâre în solidaritate cu Ucraina, după anunţul preşedintelui rus Vladimir Putin privind recunoaşterea indepedenţei republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

"Recunoaşterea celor două teritorii separatiste din Ucraina este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, a integrităţii teritoriale a Ucrainei şi a acordurilor de la Minsk”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

"UE şi partenerii săi vor reacţiona cu unitate, fermitate şi hotărâre în solidaritate cu Ucraina", a adăugat şefa Comisiei Europene, conform BBC.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

Ads

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.