Ursula von der Leyen a mers la Kiev să discute cu Zelenski despre reconstrucţia Ucrainei şi progresul către aderarea la UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întors sâmbătă la Kiev pentru o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a declarat că vor discuta despre reconstrucţia Ucrainei şi progresul către aderarea ţării la Uniunea Europeană, relatează Reuters.

”Cu preşedintele Zelenski voi face un bilanţ al lucrărilor comune necesare pentru reconstrucţie şi al progreselor înregistrate de Ucraina pe calea sa europeană”, a spus ea într-o postare pe contul de Twitter.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.

Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV