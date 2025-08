Ursula von der Leyen i-a cerut lui Xi Jinping „soluții adevărate” pentru consolidarea încrederii între China și UE FOTO/VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat joi, 24 iulie, la ”soluții adevărate” în relațiile dintre Uniunea Europeană și China, care se află într-un ”moment crucial”, după ce președintele chinez Xi Jinping a cerut, într-un summit cu liderii Uniunii Europene, la Palatul Poporului din Beijing, la o consolidare a încrederii reciproce, relatează AFP.

China caută să-și strângă din nou legăturile cu Bătrânul Continent și se prezintă ca un partener stabil și mai fiabil decât Statele Unite ale lui Donald Trump.

Însă președinta CE, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au venit în China cu o lungă listă de contencioase.

Între ele se află un dezechilibru comercial important - în defavoarea UE -, temeri cu privire la o inundare a pieței europene cu produse chinezești ieftine și subvenționate sau o apropiere între Beijing și Moscova, privită cu suspiciune în contextul invaziei ruse și războiului din Ucraina.

”Cu cât situația internațională este mai gravă și mai complexă, cu atât China și UE ar trebui să-și intensifice comunicarea, să-și consolideze încrederea reciprocă și să-și aprofundeze cooperarea”, a declarat Xi Jinping în uriașul Palat al Poporului, locul tradițional al recepțiilor diplomatice, în centrul Beijingului.

Împotriva ”instabilităților” din lume, ”liderii chinezi și europeni trebuie să dea încă o dată dovadă de clarviziune și angajament și să facă alegerea strategică bună”, a subliniat el, citat într-un comunicat al Ministerului chinez de Externe.

”Provocările actuale cu care se confruntă Europa nu vin din China”, a insistat Xi Jinping, citat de agenția oficială chineză de presă China Nouă.

”Între China și UE nu există un conflict de interese și nici dezacorduri geopolitice fundamentale”, a dat el asigurări.

Ursula von der Leyen i-a răspuns că este ”esențial ca China și Europa să-și recunoască îngrijorările respective și să propună soluții concrete”.

Ea a avertizat că relațiile UE cu China se află la un ”moment crucial”.

Antonio Costa i-a spus, la rândul său, lui Xi Jinping că UE vrea să vadă ”progrese concrete în probleme legate de comerț și economie”.

”Vrem amândoi ca relația noastră să fie (...) reciproc avantajoasă”, a subliniat el.

President Xi Jinping met with President of the European Council António Costa @eucopresident and President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen, who are in China for the 25th China-EU Summit.

