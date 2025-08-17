Von der Leyen merge cu Zelenski la Casa Albă, pentru a discuta cu Trump despre pacea din Ucraina: „La cererea președintelui Ucrainei”

Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, pentru a purta alături de J. D. Vance discuții despre pace. Însă, un personaj-surpriză își face loc în scenă, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Duminică, 17 august, Ursula von der Leyen a anunțat în social media că îl va însoți pe Zelenski, la Washington, în ziua de luni, la Casa Albă, anunță presa internațională.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția Voluntarilor VTC”, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a mai transmis șefa CE.

Potrivit surselor din presa internațională, printre liderii europeni care ar urma să facă deplasarea se numără și: Emmanuel Macron - președintele Franței, Friedrich Merz - cancelarul Germaniei, Mark Rutte - secretarul general NATO, Giorgia Meloni - premierul Italiei și Alexander Stubb - președintele Finlandei.

Planul lui Donald Trump

Trump ar fi transmis deja liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine.

VEZI AICI planul de pace propus deja de către Vladimir Putin.

State membre ale UE, respectiv conducerea Uniunii au fost criticate în repetate rânduri de SUA pentru ingerințe în alegeri, inclusiv în prezidențialele din România și pentru suprimarea libertății de exprimare și a formațiunilor conservatoare, de opoziție. Rămâne de văzut în ce măsură prezența Ursulei von der Leyen va influența bunul mers al negocierilor. În 2022, șefa CE anunța că „Ucraina trebuie să câștige războiul cu Rusia”, poziție susținută și de către Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, de curând.

