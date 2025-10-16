Uruguay legalizează eutanasia prin lege. „Un act de compasiune și umanitate”. Premieră într-o regiune foarte religioasă

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 09:14
Uruguay legalizează eutanasia prin lege. „Un act de compasiune și umanitate”. Premieră într-o regiune foarte religioasă
Pacient spital Foto: Pexels

Uruguay devine prima țară din America Latină care legalizează eutanasia prin lege. Această decizie marchează o premieră istorică într-o regiune puternic influențată de valorile catolice.

Setatul Uruguayului a adoptat miercuri, 15 octombrie, o lege care dezincriminează eutanasia, transformând statul sud-american în prima țară din America Latină care permite legal această practică.

Se pare că legea a fost aprobată cu 20 de voturi dintr-un total de 31, după o dezbatere de aproape 10 ore, fiind descrisă de parlamentari drept una dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Adoptarea proiectului de lege „Moarte demnă” pune Uruguay printre cele doar 12 țări din lume ce oferă pacienților aflați în stadii terminale posibilitatea de a cere ajutor medical pentru a-și încheia viața în mod voluntar.

Acest act normativ a fost propus de partidul de guvernământ Frente Amplio (stânga) și adoptat definitiv după mulți ani de dezbateri intense și o opoziție puternică din partea grupurilor religioase conservatoare, potrivit France24.

Chiar dacă este o țară cu o tradiție laică solidă și are o istorie de reforme liberale, Uruguay atrage din nou atenția la nivel internațional. În trecut, Uruguay s-a mai remarcat după ce a legalizat căsătoria între persoane de același sex, avortul și consumul de marijuana.

Legea „morții demne”

Noua lege permite eutanasia și sinuciderea asistată pentru cetățenii uruguayeni adulți și pentru rezidenții permanenți care sunt considerați mental competenți și care suferă de boli incurabile, în stadii terminale, și care provoacă dureri insuportabile.

Conform unui sondaj recent, peste 60% dintre cetățenii uruguayeni susțin legalizarea eutanasiei, și doar 24% se opun.

„Un act de compasiune și de umanitate”

Beatriz Gelos, o femeie de 71 de ani diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), a salutat legea drept „un act de compasiune și de umanitate”.

„Cei care se opun nu știu cum e să trăiești așa. Această lege oferă demnitate celor care suferă”, a spus femeia pentru AFP.

O altă susținătoare a legii, Monica Canepa, mama unui bărbat paralizat de o boală incurabilă, a spus emoționată că „fiul meu nu trăiește, doar există. Asta nu este viață”.

Ce spune Biserica Catolică

Biserica Catolică și-a exprimat „profunda tristețe” față de această decizie a legislativului și a reafirmat caracterul „sacru al vieții”.

De asemenea, Asociația Medicală din Uruguay nu a dorit să adopte o poziție oficială, lucru care lasă medicii să decidă individual dacă vor participa sau nu la astfel de proceduri.

