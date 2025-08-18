US Open 2025 a început dezastruos pentru românce. Eliminare fără drept de apel

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute.

Tot în calificări, Anca Todoni va evolua marți în primul tur cu britanica Harriet Dart.

Pe tabloul principal la US Open au fost admise direct Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Irina Begu.

Cîrstea și Ruse au jucat luni la Cleveland

Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea meciului dintre elveţianca Jill Teichamnn şi sportiva franceză Lois Boisson.

În schimb, Gabriela Ruse, locul 66 mondial, a fost eliminată, luni, de americanca Hailey Baptiste, scor 6-2, 7-6 (2).

