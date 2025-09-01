Afaceristul care a ”furat” șapca unui copil la US Open: ”Primul venit, primul servit!” Amenințări cu urmărirea penală VIDEO

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 15:09
Afaceristul care a ”furat” șapca unui copil la US Open: ”Primul venit, primul servit!” Amenințări cu urmărirea penală VIDEO
Copilul a fost vizibil afectat FOTO Captura X

După ce a stârnit un scandal luând şapca oferită unui copil de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak la US Open, omul de afaceri Piotr Szczerek a publicat un comunicat în social media. În acesta, el ameninţă cu acţiuni în justiţie pentru orice comentarii jignitoare şi defăimătoare.

După victoria din turul al doilea al US Open joi, jucătorul polonez i-a dat şapca unui copil care o ceruse...înainte ca un adult să o ia.

Videoclipul a făcut rapid înconjurul lumii. Şi datorită căutărilor active ale internauţilor pe reţelele sociale, hoţul a fost identificat. Este vorba de Piotr Szczerek, director general şi bogat proprietar al unei companii poloneze de pavaje numită Drogbruk.

Indignarea reţelelor sociale a fost atât de mare încât Szczerek a fost nevoit să restricţioneze accesul la toate mijloacele sale de comunicare. Înainte de a contraataca. Cel puţin asta sugerează un comunicat publicat – şi apoi şters – pe forumul polonez GoWork, preluat de site-ul specializat Dexerto.

„Incidentul recent din timpul meciului de tenis a provocat o reacţie exagerată online. Totul se învârte în jurul celebrei şepci, desigur. Da, am luat-o. Da, am făcut-o repede. Dar, aşa cum am spus întotdeauna, în viaţă, primul venit este primul servit.”

Omul de afaceri polonez a ameninţat apoi că va intenta acţiuni în justiţie împotriva oricărui mesaj urât. „Înţeleg că acest lucru poate displăcea unor persoane, dar vă rog să nu creăm un scandal mondial. Este doar o şapcă. Dacă aţi fi fost mai rapizi, aţi fi luat-o voi. În ceea ce priveşte ura online, vă reamintesc că insultarea unei personalităţi publice este pasibilă de urmărire penală. Toate comentariile jignitoare, defăimătoare şi insinuările vor fi analizate în vederea unei eventuale urmăriri penale.”

Acest incident a avut cel puţin avantajul de a permite copilului păgubit să-şi recupereze şapca. Graţie reţelelor sociale, Kamil Majchrzak a reuşit să-l găsească pe tânărul suporter. Şi să-l acopere cu cadouri.

