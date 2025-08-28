Anunț neașteptat la US Open. Ce se întâmplă cu unul dintre marii favoriți

Jucătorul britanic Jack Draper, cap de serie numărul cinci, s-a retras din US Open înaintea meciului din turul doi cu Zizou Bergs, din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Draper a ajuns în turul al doilea după ce l-a învins luni pe argentinianul Federico Agustin Gomez, în ciuda unei probleme la braţul stâng care l-a ţinut departe de terenuri de când a pierdut în turul al doilea la Wimbledon luna trecută.

„Bună, băieţi, îmi pare rău să vă anunţ că mă retrag din US Open”, a declarat Draper în social media. „Am încercat din răsputeri să fiu aici şi să-mi ofer toate şansele de a juca, dar disconfortul la braţ a devenit prea mare şi trebuie să fac ceea ce este corect şi să am grijă de mine. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat.”

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a ajuns în semifinalele US Open anul trecut, înainte de a pierde în faţa viitorului câştigător, Jannik Sinner.

Ads