Coșmar pentru Bianca Andreescu la US Open: ”Lasă-mă să câștig data viitoare...”

Canadianca Bianca Andreescu, fostă campioană la US Open, a fost eliminată din primul tur la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la New York.

Andreescu, învingătoare la Flushing Meadows în 2019, s-a înclinat în trei seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 4-6 în faţa italiencei Jasmine Paolini, favorita numărul 5.

Jucătoarea de tenis de origine română a fost mai combativă în primul set pe care l-a câştigat la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele două, părăsind pentru prima oară turneul american în primul tur, în patru participări.

De menționat faptul că Andreescu a fost eliminată pentru a treia oară la rând de Paolini la un Grand Slam, după eșecurile suferite în acest an la Roland-Garros și Wimbledon.

”Lasă-mă să câștig data viitoare...”, i-a spus Bianca adversarei sale, în glumă. ”Sorry”, i-a răspuns italianca.

