Mesaje de ură pentru o super-jucătoare după eșecul neașteptat de la US Open

Eliminată în primul tur al US Open, jucătoarea franceză Caroline Garcia a fost ţinta unui val de mesaje pline de ură în care i se reproşa că a evocat un burn-out", relatează Le Figaro.

„Sper să moară mama ta”, „eşti o ...”, „ar trebui să te gândeşti să te sinucizi”, sunt unele dintre reacţiile internauţilor după ce Caroline Garcia a pierdut în primul tur în faţa modestei jucătoare mexicane Renata Zarazua (locul 92 în lume), în două seturi (6-1, 6-4), după o prestaţie mediocră. A fost o deziluzie care nu face decât să confirme forma foarte slabă a franţuzoaicei, clasată pe locul 30 în lume.

După meci, franţuzoaica în vârstă de 30 de ani, care a câştigat un singur meci de când a fost eliminată în turul al doilea la Roland Garros, la 29 mai, a vorbit despre dificultăţile cu care s-a confruntat în ultimele săptămâni, invocând oboseala psihică. Garcia chiar a confirmat că ar putea fi vorba de epuizare atunci când a fost întrebată de un jurnalist.

"Posibil, da. Uneori te simţi ca şi cum ai alerga în roată, căutând un moment pentru a ieşi din ea şi nu poţi. Nu există nicio cale de ieşire din tunel. Există clasamentul, chestia asta cu punctele constante. Este acesta cel mai sănătos mod de a juca tenis? Nu chiar. Circuitul devine din ce în ce mai intens, mai solicitant din punct de vedere fizic şi emoţional. Mai mulţi jucători s-au plâns deja. Pentru moment, merge, dar vom vedea„, a declarat ea pentru L'Équipe.

Aceste comentarii au stârnit frenezia unor internauţi, care nu au ezitat să o atace pe jucătoare. Din păcate, aceasta este experienţa zilnică a multor sportivi care sunt vizaţi, după o prestaţie slabă, de pariorii dezamăgiţi sau de anonimi care îşi exprimă ura în mod anonim, notează Le Figaro.

Astfel, sportiva a ales reţeaua de socializare X pentru a denunţa încă o dată răuvoinţa unei părţi a publicului. "Iată câteva dintre mesajele pe care le-am primit recent după ce am pierdut câteva meciuri. Doar câteva. Sunt sute. Şi acum, la 30 de ani, chiar dacă încă doare, pentru că până la urmă sunt doar o fată normală care munceşte din greu şi face tot ce poate, am instrumente şi am făcut eforturi pentru a mă proteja de această ură. Dar totuşi, nu este acceptabil”, explică ea.

