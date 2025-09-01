Calificare superbă la US Open. Cine e românca ajunsă în optimi

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open.

Gabriela Ruse şi Marta Kostyuk au învins în turul doi echipa favorită 14, Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund (Brazilia/Germania), scor 6-3, 6-2, într-o oră şi 23 de minute.

În faza următoare, românca şi colega sa vor înfrunta perechea Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cap de serie 4.

La simplu, Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a fost eliminată, sâmbătă noapte, în turul trei la US Open, ultimul grand slam al anului.

Jaqueline a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Meciul a durat două ore şi 10 minute. Pentru prezenţa în turul trei, Cristian va primi un premiu de 237.000 de dolari.

