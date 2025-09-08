CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 15:54
961 citiri
CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"
Cristian Tudor Popescu Facebook/Cristian Tudor Popescu

Președintele american Donald J. Trump a fost huiduit la scenă deschisă înaintea finalei US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Prezența lui Trump la meci a decalat startul partidei, iar spectatorii l-au huiduit pe șeful statului american în momentul în care imaginea lui a apărut pe ecrane.

Reacția publicului la adresa lui Donald Trump l-a mulțumit pe Cristian Tudor Popescu, iar gazetarul a amintit de o scenă similară cu Adrian Năstase.

Sub titlul "America n-a damblagit de tot", CTP a postat următorul text pe facebook:

"O singură dată m-am mai bucurat ca aseară la auzul huiduielilor pe o arenă de tenis. Atunci, în anii `90, Năstase, Adrian, nu Ilie, a dat buzna pe Central, în turneul Țiriac-Năstase Trophy, în toiul disputării unui punct, slugi preaplecate deschizându-i poarta de acces împotriva tuturor regulilor. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul minute în șir. Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump, nu zice nici cârc la toate nemerniciile majestății sale. Trump și-a bătut joc din start de cei 24.000 de spectatori plătitori de bilete deloc ieftine și de planul orar strict al finaliștilor Alcaraz și Sinner, filtrele de securitate instalate de SPP-ul prezidențial întârziind începerea meciului cu peste 45 de minute.

Când a apărut prima dată în loja oficială pe marile ecrane, huiduiala a fost uriașă. Pe întreg parcursul finalei, televiziunea nu a mai dat nicio imagine cu marele om. La sfârșit au fost niște tentative, marcate cu boo! (huo!) și mai aprinse.

Ce cauți aici?, îl întrebau astfel pe președinte iubitorii tenisului. Aici e un loc curat, un templu al sportului unde se înfruntă în luptă dreaptă, tu nici nu cunoști cuvântul ăsta, doi tineri cinstiți, care nu se urăsc, băi, Trump, dimpotrivă, sunt cei mai buni prieteni dincolo de competiție și cei mai buni jucători din lume!.

Pentru subsemnatul, finala US Open 2025 va rămâne nu numai un triumf al tenisului, prin jocul până odinioară de neimaginat al lui Carlos și Jannik, dar și o victorie a Americii asupra ei înseși... "

Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câștigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik...
Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
După ce a câștigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz și-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârșit la Australian Open...
#US Open, #Cristian Tudor Popescu, #ctp, #Donald Trump, #carlos alcaraz, #Jannik Sinner , #us open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la nationala! L-au dat afara dupa 0-5 in preliminariile Cupei Mondiale 2026
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"
  2. Gâlcă i-a spus "pas"! Rapid a cedat un jucător la Cluj, chiar înaintea duelului direct
  3. Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
  4. „Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO
  5. Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
  6. Surprize uriașe la Campionatul European de baschet: marile favorite, eliminate
  7. Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
  8. Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
  9. Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
  10. Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale