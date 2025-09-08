CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"

Președintele american Donald J. Trump a fost huiduit la scenă deschisă înaintea finalei US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Prezența lui Trump la meci a decalat startul partidei, iar spectatorii l-au huiduit pe șeful statului american în momentul în care imaginea lui a apărut pe ecrane.

Reacția publicului la adresa lui Donald Trump l-a mulțumit pe Cristian Tudor Popescu, iar gazetarul a amintit de o scenă similară cu Adrian Năstase.

Sub titlul "America n-a damblagit de tot", CTP a postat următorul text pe facebook:

"O singură dată m-am mai bucurat ca aseară la auzul huiduielilor pe o arenă de tenis. Atunci, în anii `90, Năstase, Adrian, nu Ilie, a dat buzna pe Central, în turneul Țiriac-Năstase Trophy, în toiul disputării unui punct, slugi preaplecate deschizându-i poarta de acces împotriva tuturor regulilor. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul minute în șir. Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump, nu zice nici cârc la toate nemerniciile majestății sale. Trump și-a bătut joc din start de cei 24.000 de spectatori plătitori de bilete deloc ieftine și de planul orar strict al finaliștilor Alcaraz și Sinner, filtrele de securitate instalate de SPP-ul prezidențial întârziind începerea meciului cu peste 45 de minute.

Când a apărut prima dată în loja oficială pe marile ecrane, huiduiala a fost uriașă. Pe întreg parcursul finalei, televiziunea nu a mai dat nicio imagine cu marele om. La sfârșit au fost niște tentative, marcate cu boo! (huo!) și mai aprinse.

Ce cauți aici?, îl întrebau astfel pe președinte iubitorii tenisului. Aici e un loc curat, un templu al sportului unde se înfruntă în luptă dreaptă, tu nici nu cunoști cuvântul ăsta, doi tineri cinstiți, care nu se urăsc, băi, Trump, dimpotrivă, sunt cei mai buni prieteni dincolo de competiție și cei mai buni jucători din lume!.

Pentru subsemnatul, finala US Open 2025 va rămâne nu numai un triumf al tenisului, prin jocul până odinioară de neimaginat al lui Carlos și Jannik, dar și o victorie a Americii asupra ei înseși... "

