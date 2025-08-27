Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, campioană în 2023, a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a trece de australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-7 (2/7), 7-5, marți, în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Pe terenul Arthur-Ashe, americanca a făcut multe duble greșeli (10) și erori neforțate (59), dar a reușit să se impună în cele din urmă în fața unei adversare aflate pe locul 79 în lume.

Gauff a condus cu 4-2 în setul secund, dar Tomljanovic a făcut break și apoi a egalat, impunându-se în tiebreak. În decisiv, americanca a avut din nou 4-2, apoi a servit pentru meci la 5-4, însă a reușit să câștige doar cu 7-5.

Numărul trei mondial va juca în turul secund contra croatei Donna Vekic (49 WTA).

Dublă campioană la Flushing Meadows (2018, 2022), japoneza Naomi Osaka (aflată în prezent pe locul 24 în lume) s-a calificat în turul al doilea după o victorie în două seturi în fața belgiencei Greet Minnen (106 WTA), 6-3, 6-4.

Americanca Amanda Anisimova, care a jucat vara aceasta prima sa finală de Mare Șlem, la Wimbledon (un jenant 0-6, 0-6 cu Iga Swiatek), a dispus în primul tur de australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-2.

Rusoaica Diana Șnaider, care venea după un titlu WTA 500 obținut la Monterrey, a fost învinsă în primul tur de veterana germană Laura Siegemund cu 7-6 (7/3), 2-6, 6-3.

Ads

Rezultatele înregistrate marți în primul tur la simplu feminin la US Open:

Marta Kostiuk (Ucraina/N.27) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-4

Linda Noskova (Cehia/N.21) - Dalma Galfi (Ungaria) 6-4, 7-5

Eva Lys (Germania) - Francesca Jones (Marea Britanie) 6-0, 7-5

Sorana Cîrstea (România) - Solana Sierra (Argentina) 7-5, 6-0

Hailey Baptiste (SUA) - Katerina Siniakova (Cehia) 7-5, 6-3

Naomi Osaka (Japonia/N.23) - Greet Minnen (Belgia) 6-3, 6-4

Donna Vekic (Croația) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-3

Coco Gauff (SUA/N.3) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6-4, 6-7 (2/7), 7-5

Amanda Anisimova (SUA/N.8) - Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-2

Maya Joint (Australia) - Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 6-4, 7-6 (8/6)

Jaqueline Cristian (România) - Danielle Collins (SUA) 6-2, 6-0

Ashlyn Krueger (SUA) - Sofia Kenin (SUA/N.26) 5-7, 6-4, 6-2

Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.18) - Sonay Kartal (Marea Britanie) 6-3, 1-6, 6-1

Viktorija Golubic (Elveția) - Lois Boisson (Franța) 3-6, 7-6 (7/3), 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.13) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-4, 6-1

Xinyu Wang (China) - Caroline Dolehide (SUA) 2-6, 6-4, 6-2

Anastasia Zaharova (Rusia) - Elina Avanesian (Armenia) 6-3, 6-4

Laura Siegemund (Germania) - Diana Șnaider (Rusia/N.20) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

Suzan Lamens (Olanda) - Valerie Glozman (SUA) 6-4, 6-2

Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 6-2

Ads