Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:26
105 citiri
Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
Coco Gauff FOTO X Jose Morgado

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, campioană în 2023, a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a trece de australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-7 (2/7), 7-5, marți, în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Pe terenul Arthur-Ashe, americanca a făcut multe duble greșeli (10) și erori neforțate (59), dar a reușit să se impună în cele din urmă în fața unei adversare aflate pe locul 79 în lume.

Gauff a condus cu 4-2 în setul secund, dar Tomljanovic a făcut break și apoi a egalat, impunându-se în tiebreak. În decisiv, americanca a avut din nou 4-2, apoi a servit pentru meci la 5-4, însă a reușit să câștige doar cu 7-5.

Numărul trei mondial va juca în turul secund contra croatei Donna Vekic (49 WTA).

Dublă campioană la Flushing Meadows (2018, 2022), japoneza Naomi Osaka (aflată în prezent pe locul 24 în lume) s-a calificat în turul al doilea după o victorie în două seturi în fața belgiencei Greet Minnen (106 WTA), 6-3, 6-4.

Americanca Amanda Anisimova, care a jucat vara aceasta prima sa finală de Mare Șlem, la Wimbledon (un jenant 0-6, 0-6 cu Iga Swiatek), a dispus în primul tur de australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-2.

Rusoaica Diana Șnaider, care venea după un titlu WTA 500 obținut la Monterrey, a fost învinsă în primul tur de veterana germană Laura Siegemund cu 7-6 (7/3), 2-6, 6-3.

Rezultatele înregistrate marți în primul tur la simplu feminin la US Open:

Marta Kostiuk (Ucraina/N.27) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-4

Linda Noskova (Cehia/N.21) - Dalma Galfi (Ungaria) 6-4, 7-5

Eva Lys (Germania) - Francesca Jones (Marea Britanie) 6-0, 7-5

Sorana Cîrstea (România) - Solana Sierra (Argentina) 7-5, 6-0

Hailey Baptiste (SUA) - Katerina Siniakova (Cehia) 7-5, 6-3

Naomi Osaka (Japonia/N.23) - Greet Minnen (Belgia) 6-3, 6-4

Donna Vekic (Croația) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-3

Coco Gauff (SUA/N.3) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6-4, 6-7 (2/7), 7-5

Amanda Anisimova (SUA/N.8) - Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-2

Maya Joint (Australia) - Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 6-4, 7-6 (8/6)

Jaqueline Cristian (România) - Danielle Collins (SUA) 6-2, 6-0

Ashlyn Krueger (SUA) - Sofia Kenin (SUA/N.26) 5-7, 6-4, 6-2

Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.18) - Sonay Kartal (Marea Britanie) 6-3, 1-6, 6-1

Viktorija Golubic (Elveția) - Lois Boisson (Franța) 3-6, 7-6 (7/3), 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.13) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-4, 6-1

Xinyu Wang (China) - Caroline Dolehide (SUA) 2-6, 6-4, 6-2

Anastasia Zaharova (Rusia) - Elina Avanesian (Armenia) 6-3, 6-4

Laura Siegemund (Germania) - Diana Șnaider (Rusia/N.20) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

Suzan Lamens (Olanda) - Valerie Glozman (SUA) 6-4, 6-2

Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 6-2

Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, după ce l-a întrecut pe cehul Vit...
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams va concura şi la dublu feminin la US Open, ea primind un wildcard alături de sportiva canadiană Leylah Fernandez. La vârsta de 45 de ani, Williams s-a întors la turneul de...
#US Open, #Coco Gauff, #debut, #rezultate , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
  2. Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
  3. Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
  4. Tragedie în sport, la 39 de ani. Afecţiunea care poate fi detectată numai post-mortem
  5. Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"
  6. Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă
  7. Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil
  8. Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
  9. Ruben Amorim, antrenorul lui United, șochează: „Nu eram pregătiți să jucăm în Europa”
  10. Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!