Discurs manifest la US Open, contra americanilor, cu ochii în lacrimi: ”N-am mai văzut așa ceva în altă țară” VIDEO

Unul dintre cele mai tensionate momente de la US Open s-a produs la meciul pe care americanca Cori Gauff a învins-o în prima rundă pe Laura Siegemund din Germania (121 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-4.

Spiritele s-au aaprins în setul decisiv, atunci când Gauff a servit fără ca Siegemund să fie pregătită. Americanca a reclamat arbitrului faptul că deseori a trebuit să o aștepte pe Siegemund până să servească, la care arbitra de scaun i-a răspuns că servește prea rapid.

În consecință, Siegemund a intrat în atenția publicului, nemțoaica fiind deseori huiduită și aplaudată ironic la greșeli.

"Sunt foarte dezamăgită de modul în care am fost tratată de către public. Sunt o luptătoare, nu am făcut niciodată nimic împotriva publicului.

Întotdeauna am rămas calmă și nu am făcut niciodată cel mai mic gest împotriva publicului. Dar ei nu au avut niciun respect pentru mine, niciun respect pentru felul în care joc, pentru jucătorul care sunt.

Nu există niciun dubiu, sunt lentă. Nu există niciun dubiu, trebuie să fiu mai rapidă. Dar acesta este modul meu de joc. O fac pentru mine, nu împotriva adversarului meu.

Mă aplaudați când ratez primul serviciu? Pur și simplu nu înțeleg. Acest tip de lipsă de fair-play, această lipsă de respect pentru jucătorii care nu sunt americani, este ceva ce am trăit doar aici, pe acest teren. Niciodată nu am mai văzut așa ceva în altă țară", a spus Siegemund în lacrimi, la conferința de presă.

