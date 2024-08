Emma Răducanu, în lacrimi la US Open. Ce s-a întâmplat cu campioana din 2021

Britanica Emma Răducanu, locul 72 WTA, a fost eliminată în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2021.

Răducanu a fost învinsă de americanca Sofia Kenin, scor 6-1, 3-6, 6-4, în două ore şi 11 minute.

Kenin, câştigătoarea Australian Open 2020, va evolua în faza următoare împotriva conaţionalei sale Jessica Pegula.

Răducanu a sărit peste turneele de pregătire pentru US Open de la Toronto şi Cincinnati, adoptând o abordare diferită în pregătirea sa pentru ultimul turneu major al anului, dar s-a luptat să-şi găsească ritmul.

”Mă simt dezamăgită, mă simt tristă. Evident, acesta este un turneu în care vreau să mă descurc bine”, a spus Răducanu, în lacrimi, la conferința de presă.

"Când am multe meciuri, la fel ca orice jucătoare, mă simt foarte bine, simt că totul este automat. Aşa că da, cred că pot învăţa din asta”.

Răducanu nu a mai câştigat un meci la Flushing Meadows de când a cucerit singurul ei titlu major, ea pierzând în primul tur în 2022 şi ratând turneul un an mai târziu din cauza unei accidentări.

