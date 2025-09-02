Finala ”măcel” de la Wimbledon se rejoacă la US Open, în sferturi. Alte rezultate

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-3, 6-1, luni, la New York.

Campioana din 2022 de la Flushing Meadows o va reîntâlni în sferturi pe americanca Amanda Anisimova, pe care a surclasat-o cu 6-0, 6-0 în finala de la Wimbledon, în urmă cu o lună și jumătate.

Anisimova, numărul nouă mondial, a dispus și ea fără probleme de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-0, 6-3.

Japoneza Naomi Osaka, dublă campioană la New York (2018, 2020), a reușit să o învingă în optimi pe Coco Gauff, numărul trei mondial și campioana din 2023, cu 6-3, 6-2.

Pentru Osaka acesta este cel mai bun parcurs la un turneu de Mare Șlem după revenirea sa în circuitul profesionist, în 2024, după ce a născut o fetiță. Următoarea ei adversară va fi Karolina Muchova, victorioasă în fața Martei Kostiuk cu 6-3, 6-7 (0/7), 6-3.

Rezultatele înregistrate luni în optimile de finală ale US Open, la simplu feminin:

Karolina Muchova (Cehia/N.11) - Marta Kostiuk (Ucraina/N.27) 6-3, 6-7 (0/7), 6-3

Naomi Osaka (Japonia/N.23) - Coco Gauff (SUA/N.3) 6-3, 6-2

Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.13) 6-3, 6-1

Amanda Anisimova (SUA/N.8) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.18) 6-0, 6-3

