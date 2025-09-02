Finala ”măcel” de la Wimbledon se rejoacă la US Open, în sferturi. Alte rezultate

Autor: Teodor Serban
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:05
1176 citiri
Finala ”măcel” de la Wimbledon se rejoacă la US Open, în sferturi. Alte rezultate
Swiatek a învins-o pe Anisimova FOTO X Wimbledon

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-3, 6-1, luni, la New York.

Campioana din 2022 de la Flushing Meadows o va reîntâlni în sferturi pe americanca Amanda Anisimova, pe care a surclasat-o cu 6-0, 6-0 în finala de la Wimbledon, în urmă cu o lună și jumătate.

Anisimova, numărul nouă mondial, a dispus și ea fără probleme de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-0, 6-3.

Japoneza Naomi Osaka, dublă campioană la New York (2018, 2020), a reușit să o învingă în optimi pe Coco Gauff, numărul trei mondial și campioana din 2023, cu 6-3, 6-2.

Pentru Osaka acesta este cel mai bun parcurs la un turneu de Mare Șlem după revenirea sa în circuitul profesionist, în 2024, după ce a născut o fetiță. Următoarea ei adversară va fi Karolina Muchova, victorioasă în fața Martei Kostiuk cu 6-3, 6-7 (0/7), 6-3.

Rezultatele înregistrate luni în optimile de finală ale US Open, la simplu feminin:

Karolina Muchova (Cehia/N.11) - Marta Kostiuk (Ucraina/N.27) 6-3, 6-7 (0/7), 6-3

Naomi Osaka (Japonia/N.23) - Coco Gauff (SUA/N.3) 6-3, 6-2

Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.13) 6-3, 6-1

Amanda Anisimova (SUA/N.8) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.18) 6-0, 6-3

Performanță incredibilă pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Performanță incredibilă pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Venus Williams s-a calificat luni, alături de tânăra sa parteneră canadiană Leylah Fernandez, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open. Americanca în vârstă de 45...
Jannik Sinner, devastator. Calificare-fulger în sferturi la US Open
Jannik Sinner, devastator. Calificare-fulger în sferturi la US Open
Numărul 1 mondial Jannik Sinner, deţinătorul titlului, l-a învins pe kazahul Alexander Bublik şi s-a calificat în sferturi la US Open. Pe terenul Arthur-Ashe, italianul a câştigat cu...
#US Open, #sferturi, #wimbledon, #finala, #rezultate , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia surprinzatoare luata de Sorana Cirstea, dupa ce a fost jefuita in SUA. Politia din New York a facut anuntul

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce planuri are Ilie Bolojan cu echipele de fotbal deținute de primării: ”Nu are nicio legătură”
  2. Finala ”măcel” de la Wimbledon se rejoacă la US Open, în sferturi. Alte rezultate
  3. Performanță incredibilă pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
  4. Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în optimi la US Open și câți bani a câștigat
  5. Despărțire înainte de nuntă pentru ”Marele blond” al fotbalului românesc
  6. Destinație surpriză pentru Ianis Hagi. Românul a refuzat o ofertă din Spania
  7. Jannik Sinner, devastator. Calificare-fulger în sferturi la US Open
  8. Imane Khelif, război total cu World Boxing. Testele de feminitate, reclamate la TAS de algeriancă
  9. Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova
  10. Surpriză uriașă la US Open. Ce s-a întâmplat în duelul dintre Naomi Osaka și Coco Gauff