US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 18:03
194 citiri
US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat
Jurnalist şi fotograf de lungă durată, Selcuk Acar FOTO Captura video

Învins duminică de Benjamin Bonzi în primul tur al US Open, Daniil Medvedev şi-a pierdut cumpătul la prima minge de meci a francezului, în urma intrării neaşteptate a unui fotograf pe teren. Acesta din urmă, căruia i-a fost retrasă acreditarea, se declară „victimă” şi „nevinovat”.

În timp ce Benjamin Bonzi era la un punct de victorie în setul al treilea al primului său tur la US Open împotriva lui Daniil Medvedev duminică şi se pregătea să servească a doua minge, un fotograf a intrat pe teren. Arbitrul meciului, Greg Allensworth, i-a acordat francezului o altă primă minge de serviciu, considerând că a fost deranjat. O decizie care l-a indignat pe rus, care a oprit jocul înainte de a se enerva pe arbitru şi de a galvaniza publicul.

Această scenă complet nebunească a avut un impact mondial şi nu l-a ocolit nici pe fotograful în cauză, Selcuk Acar. Jurnalist cu experienţă, acesta s-a confesat ziarului Daily Mail. „Sunt o victimă şi sunt complet nevinovat”, a afirmat el. „Acest incident s-a transformat deja într-un linşaj şi, chiar dacă sunt nevinovat, sufăr foarte mult”.

El susţine, de asemenea, că a primit ordinul de a intra prematur pe teren, deşi ezitase să o facă. „Dacă există o cameră de filmat, imaginile vor arăta că m-am întors de două ori la oficial şi că nu am intrat”. Agentul de securitate i-ar fi spus atunci că „meciul a fost oprit” şi l-ar fi îndemnat să intre pe teren în timp ce Bonzi se pregătea pentru al doilea serviciu.

„Nu sunt genul de fotojurnalist care poate comite o astfel de greşeală”, a continuat el.

Jurnalist şi fotograf de lungă durată, Selcuk Acar a acoperit, printre altele, vizite prezidenţiale în Europa, summituri NATO şi Cupa Mondială de fotbal. Cel care spune că „a îmbătrânit cu zece ani” de duminică este acum în discuţii cu angajatorii şi avocaţii săi pentru a lua în considerare demersuri legale, în timp ce acreditarea sa a fost revocată pentru restul turneului.

La rândul său, USTA (federaţia americană de tenis) contestă versiunea sa şi afirmă că acesta a ignorat instrucţiunile de siguranţă şi nu a respectat ordinele arbitrului. „Fotograful a fost rugat să rămână la locul său. El a ignorat aceste instrucţiuni şi a pătruns pe teren într-un moment nepotrivit, între două servicii la minge de meci”, precizează un comunicat.

După incident, Daniil Medvedev a reuşit să întoarcă partida şi să recupereze cele două seturi pierdute, înainte de a ceda în cele din urmă în setul decisiv (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4). „Cred că dacă arbitrul nu ar fi spus nimic, Bonzi ar fi servit a doua oară, probabil ar fi câştigat punctul şi meciul s-ar fi terminat”, a declarat câştigătorul US Open 2021 în cadrul conferinţei de presă. „Dar el a spus «primul serviciu», aşa că mi-am lăsat emoţiile să vorbească, nemulţumirea mea faţă de decizie. Apoi, publicul a făcut ce a făcut, fără să mă întrebe cu adevărat ce părere am. A fost amuzant de privit. Nu eram supărat pe fotograf (...) eram supărat pe decizie.”

Francezul, care miercuri îl va înfrunta pe americanul Marcos Giron (locul 55 mondial) în turul al doilea, s-a arătat şocat de atitudinea publicului şi de comportamentul adversarului său, care „poate a mers prea departe”. „Nu am trăit niciodată aşa ceva şi nici nu am văzut vreodată un meci ca acesta”, a declarat el la microfonul RMC. „Situaţia a durat foarte mult şi a fost extrem de dificil de gestionat.”

Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Daniil Medvedev afirmă că nu este supărat pe fotograful care a intrat pe teren în timpul înfrângerii sale din primul tur în faţa lui Benjamin Bonzi. În timp ce rusul se confrunta cu...
Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
Legenda germană a tenisului Boris Becker a afirmat, luni, că jucătorul rus Daniil Medvedev ar trebui să solicite ”ajutorul unui profesionist”, la o zi după eliminarea sa din primul tur al...
#US Open, #Benjamin Bonzi, #Daniil Medvedev, #fotograf , #tenis US Open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat
  2. O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni
  3. Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
  4. Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare
  5. Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
  6. Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea
  7. Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022
  8. O jucătoare legendară s-a retras din tenis. Ultimul meci: o înfrângere la US Open
  9. Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
  10. Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP