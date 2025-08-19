S-a încheiat ”triunghiul amoros” de la US Open. Situație delicată pentru Emma Răducanu

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a făcut pereche cu spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial la simplu, la turneul inedit de dublu mixt de la US Open 2025.

Cei doi s-au confruntat cu perechea principală favorită, Jessica Pegula (SUA) - Jack Draper (Marea Britanie).

Într-un format diferit, cu seturi desfășurate până la 4, Draper și Pegula s-au impus cu 4-2, 4-2.

Confruntarea pa fost văzută și ca un ”triunghi amoros”, în contextul informațiilor apărute în ultima vreme.

Astfel, pe lângă apropierea evidentă dintre Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, se pare că britanica ar fi interesată și de Jack Draper, zvonul fiind lansat recent de cunoscutul Nick Kyrgios. Deocamdată niciunul dintre cei trei n-a confirmat aceste legături sentimentale.

